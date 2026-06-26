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Путин подписал закон, обязывающий вывешивать флаг на спортивных объектах - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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17:15 26.06.2026
Путин подписал закон, обязывающий вывешивать флаг на спортивных объектах

Путин подписал закон, обязывающий вывешивать флаг РФ на спортивных объектах

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Максим Захаров
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий на постоянной основе вывешивать флаг РФ на спортивных объектах, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
  • Согласно новому закону, флаг также должен подниматься или устанавливаться во время проведения официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных соревнований.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий на постоянной основе вывешивать флаг РФ на спортивных объектах, находящихся в государственной или муниципальной собственности, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее обязанность вывешивать флаг была предусмотрена для образовательных учреждений и организаций, осуществляющих деятельность по реализации молодежной политики.
Согласно новому закону, флаг также должен подниматься или устанавливаться во время проведения официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных соревнований.
Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.
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