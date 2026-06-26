Путин подписал закон, обязывающий вывешивать флаг на спортивных объектах

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий на постоянной основе вывешивать флаг РФ на спортивных объектах, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Согласно новому закону, флаг также должен подниматься или устанавливаться во время проведения официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных соревнований.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий на постоянной основе вывешивать флаг РФ на спортивных объектах, находящихся в государственной или муниципальной собственности, соответствующий документ размещен на Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий на постоянной основе вывешивать флаг РФ на спортивных объектах, находящихся в государственной или муниципальной собственности, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Ранее обязанность вывешивать флаг была предусмотрена для образовательных учреждений и организаций, осуществляющих деятельность по реализации молодежной политики.

Согласно новому закону, флаг также должен подниматься или устанавливаться во время проведения официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных соревнований.