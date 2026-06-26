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ФИФА не отменила акцию в поддержку ЛГБТ* перед матчем Ирана и Египта - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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Футбол
 
12:15 26.06.2026
ФИФА не отменила акцию в поддержку ЛГБТ* перед матчем Ирана и Египта

ФИФА не стала отменять акцию в поддержку ЛГБТ перед матчем Ирана и Египта

© официальный твиттер FIFA MediaЛоготип ФИФА
Логотип ФИФА - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© официальный твиттер FIFA Media
Логотип ФИФА. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФИФА не стала отменять акцию в поддержку ЛГБТ* перед матчем между командами Ирана и Египта.
  • Обе футбольные федерации осудили акцию и отказались принимать в ней участие, а Федерация футбола Ирана обратилась в ФИФА с требованием отменить акцию.
  • В ФИФА заявили, что чемпионат мира по футболу — это инклюзивное мероприятие, и общие выражения поддержки прав человека разрешены в соответствии с кодексом поведения на стадионах.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) не стала отменять акцию в поддержку ЛГБТ* перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 года между командами Ирана и Египта, сообщает L'Equipe.
Матч группы G пройдет в ночь на субботу в Сиэтле и начнется в 06:00 по московскому времени. Акция была запланирована городскими властями до проведения жеребьевки турнира. Позднее обе федерации осудили акцию и отказались принимать в ней участие, а Федерация футбола Ирана обратилась в ФИФА с требованием ее отменить.
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"Чемпионат мира по футболу - это инклюзивное мероприятие, которое приветствует людей из всех слоев общества. На матчах и мероприятиях приветствуются сторонники всех сексуальных ориентаций и гендерных идентичностей. Общие выражения поддержки прав человека, включая радужные флаги и другие флаги, представляющие сексуальную ориентацию и гендерную идентичность, разрешены в соответствии с кодексом поведения на стадионах чемпионата мира по футболу", - заявили в ФИФА.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
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