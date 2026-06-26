ФИФА не отменила акцию в поддержку ЛГБТ* перед матчем Ирана и Египта

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) не стала отменять акцию в поддержку ЛГБТ* перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 года между командами Ирана и Египта, сообщает L'Equipe.

"Чемпионат мира по футболу - это инклюзивное мероприятие, которое приветствует людей из всех слоев общества. На матчах и мероприятиях приветствуются сторонники всех сексуальных ориентаций и гендерных идентичностей. Общие выражения поддержки прав человека, включая радужные флаги и другие флаги, представляющие сексуальную ориентацию и гендерную идентичность, разрешены в соответствии с кодексом поведения на стадионах чемпионата мира по футболу", - заявили в ФИФА.