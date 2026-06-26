ФИФА не отменила акцию в поддержку ЛГБТ* перед матчем Ирана и Египта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФИФА не стала отменять акцию в поддержку ЛГБТ* перед матчем между командами Ирана и Египта.
- Обе футбольные федерации осудили акцию и отказались принимать в ней участие, а Федерация футбола Ирана обратилась в ФИФА с требованием отменить акцию.
- В ФИФА заявили, что чемпионат мира по футболу — это инклюзивное мероприятие, и общие выражения поддержки прав человека разрешены в соответствии с кодексом поведения на стадионах.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) не стала отменять акцию в поддержку ЛГБТ* перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 года между командами Ирана и Египта, сообщает L'Equipe.
Матч группы G пройдет в ночь на субботу в Сиэтле и начнется в 06:00 по московскому времени. Акция была запланирована городскими властями до проведения жеребьевки турнира. Позднее обе федерации осудили акцию и отказались принимать в ней участие, а Федерация футбола Ирана обратилась в ФИФА с требованием ее отменить.
"Чемпионат мира по футболу - это инклюзивное мероприятие, которое приветствует людей из всех слоев общества. На матчах и мероприятиях приветствуются сторонники всех сексуальных ориентаций и гендерных идентичностей. Общие выражения поддержки прав человека, включая радужные флаги и другие флаги, представляющие сексуальную ориентацию и гендерную идентичность, разрешены в соответствии с кодексом поведения на стадионах чемпионата мира по футболу", - заявили в ФИФА.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.