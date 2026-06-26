Бывшая жена экс-принца Эндрю встречалась с Эпштейном в тюрьме, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Сара Фергюсон встречалась с Джеффри Эпштейном дважды, пока он сидел в тюрьме.

Во время одной из встреч они обсуждали развитие бренда «Mothers Army», в котором Эпштейн планировал приобрести долю.

В электронных письмах Эпштейну от 2009 года Фергюсон писала о своих финансовых трудностях и просила совета по поводу долга в размере 6 миллионов фунтов стерлингов.

ЛОНДОН, 26 июн - РИА Новости. Сара Фергюсон, бывшая жена попавшего в опалу из-за американского финансиста Джеффри Эпштейна брата короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, встречалась с Эпштейном два раза, пока он сидел в тюрьме, сообщает газета Сара Фергюсон, бывшая жена попавшего в опалу из-за американского финансиста Джеффри Эпштейна брата короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, встречалась с Эпштейном два раза, пока он сидел в тюрьме, сообщает газета Telegraph

"Сара Фергюсон дважды посещала Джеффри Эпштейна в его офисе фиктивной фирмы, которую он создал, находясь в тюрьме за сексуальные преступления против детей", - пишет издание.

Отмечается, что речь идет об офисе компании в Палм-Бич, которая была создана Эпштейном, чтобы добиться временного освобождения из тюрьмы для осуществления трудовой деятельности.

Во время отбывания тюремного срока в 2008-2009 годах Эпштейн добился права проводить по 12 часов вне тюрьмы по программе "Work Release", которая позволяет некоторым заключенным работать. Ранее жертвы Эпштейна заявляли, что он насиловал их в этом же офисе.

Фергюсон написала финансисту электронное письмо 4 апреля 2009 года, спросив, может ли она зайти "на чашечку чая" во время посещения Флориды . Эпштейн в ответ дал ей номер телефона и адрес офиса. Два дня спустя он написал бывшей герцогине Йоркской, что она выглядела "великолепно" и что он прочитал "все, что вы мне дали".

"Мой дорогой замечательный и особенный друг Джеффри. Ты - легенда, и я так горжусь тобой. Спасибо, что так хорошо обо мне заботишься", - написала Фергюсон спустя еще несколько дней.

Фергюсон встретилась с Эпштейном во второй раз 13 мая 2009 года. Водитель Эпштейна встретил ее в аэропорту.

Отмечается, что в этот период Фергюсон и Эпштейн активно обсуждали развитие ее бренда "Mothers Army". В одном из файлов по делу Эпштейна говорится, что он планировал приобрести долю в бренде.

В феврале британские СМИ сообщили, что Фергюсон фигурирует в файлах американского минюста по делу Эпштейна. В электронных письмах Эпштейну от 2009 года она писала о своем отчаянии из-за финансовых трудностей и просила его дать финансовый совет по поводу того, как справиться с долгом в размере 6 миллионов фунтов стерлингов.

Фергюсон и Эндрю поженились в 1986 году, развод состоялся в 1996 году, однако титул герцогини Йоркской у нее остался. В октябре 2025 года СМИ сообщили, что Фергюсон больше не будет использовать титул.