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Суд обязал Минюст США рассекретить часть документов по делу Эпштейна - РИА Новости, 26.06.2026
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03:55 26.06.2026
Суд обязал Минюст США рассекретить часть документов по делу Эпштейна

Федеральный суд США обязал Минюст рассекретить имена соучастников Эпштейна

© AP Photo / J. David AkeМинистерство юстиции США
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / J. David Ake
Министерство юстиции США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федеральный суд США обязал минюст либо рассекретить часть документов по делу Джеффри Эпштейна, либо обосновать законность каждого редактирования материалов.
  • Журналистка Кэти Панг подала судебный иск против минюста и исполняющего обязанности генпрокурора Тодда Бланша, обвинив их в сокрытии имен соучастников и чрезмерном редактировании файлов по делу Эпштейна.
  • Минюст до 2 июля должен опубликовать ряд документов по делу Эпштейна или представить суду обоснованные причины, по которым каждый из этих материалов должен оставаться засекреченным.
ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. Федеральный суд США обязал минюст либо рассекретить часть документов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, включая имена предполагаемых соучастников, либо обосновать законность каждого редактирования материалов, следует из судебного документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
В апреле журналистка Кэти Панг подала судебный иск против минюста и исполняющего обязанности генпрокурора Тодда Бланша, обвинив их в сокрытии имен соучастников и чрезмерном редактировании файлов по делу Эпштейна.
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"Ходатайство Панг о предварительном судебном запрете удовлетворено", – говорится в документе.
Согласно решению суда, минюст до 2 июля должен опубликовать восемь писем с полными именами отправителей и получателей, два документа с именами предполагаемых соучастников, исходные заметки ФБР по четырем отчетам, а также иностранные материалы.
Если требование не будет выполнено, тогда минюст должен представить суду обоснованные причины, по которым каждый из этих материалов должен оставаться засекреченным.
Дополнительно министерство должно опубликовать в федеральном реестре журнал всех редакций материалов и обновлять его при каждом новом выпуске файлов Эпштейна.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель (ныне исполняющий обязанности) генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.
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