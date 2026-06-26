Суд обязал Минюст США рассекретить часть документов по делу Эпштейна

Краткий пересказ от РИА ИИ Федеральный суд США обязал минюст либо рассекретить часть документов по делу Джеффри Эпштейна, либо обосновать законность каждого редактирования материалов.

Журналистка Кэти Панг подала судебный иск против минюста и исполняющего обязанности генпрокурора Тодда Бланша, обвинив их в сокрытии имен соучастников и чрезмерном редактировании файлов по делу Эпштейна.

Минюст до 2 июля должен опубликовать ряд документов по делу Эпштейна или представить суду обоснованные причины, по которым каждый из этих материалов должен оставаться засекреченным.

ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. Федеральный суд США обязал минюст либо рассекретить часть документов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, включая имена предполагаемых соучастников, либо обосновать законность каждого редактирования материалов, следует из судебного документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

В апреле журналистка Кэти Панг подала судебный иск против минюста и исполняющего обязанности генпрокурора Тодда Бланша, обвинив их в сокрытии имен соучастников и чрезмерном редактировании файлов по делу Эпштейна

"Ходатайство Панг о предварительном судебном запрете удовлетворено", – говорится в документе.

Согласно решению суда, минюст до 2 июля должен опубликовать восемь писем с полными именами отправителей и получателей, два документа с именами предполагаемых соучастников, исходные заметки ФБР по четырем отчетам, а также иностранные материалы.

Если требование не будет выполнено, тогда минюст должен представить суду обоснованные причины, по которым каждый из этих материалов должен оставаться засекреченным.

Дополнительно министерство должно опубликовать в федеральном реестре журнал всех редакций материалов и обновлять его при каждом новом выпуске файлов Эпштейна.