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В штаб-квартире ЕК отключили кондиционеры из-за жары, пишет Politico - РИА Новости, 26.06.2026
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17:52 26.06.2026
В штаб-квартире ЕК отключили кондиционеры из-за жары, пишет Politico

Politico: в штаб-квартире ЕК в Брюсселе из-за жары отключили кондиционеры

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе из-за сильной жары отключили кондиционеры.
  • Меры по отключению кондиционеров не затронули этажи, где работают глава комиссии Урсула фон дер Ляйен и многие комиссары.
  • Сотрудники Еврокомиссии сравнили ситуацию с «феодализмом» и назвали ее «позором».
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Кондиционеры отключили в пятницу в штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе из-за сильной жары, но эта мера не затронула этажи, где работают глава комиссии Урсула фон дер Ляйен и многие комиссары, сообщает издание Politico со ссылкой на уведомление для сотрудников.
Ранее Politico сообщало, что еврочиновники переходят с удаленной работы в офис ради кондиционеров из-за жаркой погоды в Брюсселе, в частности, речь шла о штаб-квартире Еврокомиссии Берлемон.
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"Из-за экстремальных погодных условий кондиционеры вынужденно отключаются с первого по седьмой этаж до конца дня", - приводит Politico содержание уведомления.
Согласно сообщению издания, эти меры не затронули фон дер Ляйен, которая работает на 13 этаже, а также большую часть ее комиссаров, занимающих восьмой или более высокие этажи здания.
Как отмечает Politico, сотрудники Еврокомисии сравнили такое положение с "феодализмом" и назвали "позором".
Накануне в Бельгии был обновлен температурный рекорд для 25 июня. По данным Королевского метеорологического института, воздух прогрелся до 34,2 градуса, превысив предыдущий максимум, державшийся с 1976 года. Уже несколько дней подряд в стране фиксируются новые суточные температурные рекорды.
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