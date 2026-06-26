В штаб-квартире ЕК отключили кондиционеры из-за жары, пишет Politico

Краткий пересказ от РИА ИИ В штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе из-за сильной жары отключили кондиционеры.

Меры по отключению кондиционеров не затронули этажи, где работают глава комиссии Урсула фон дер Ляйен и многие комиссары.

Сотрудники Еврокомиссии сравнили ситуацию с «феодализмом» и назвали ее «позором».

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Кондиционеры отключили в пятницу в штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе из-за сильной жары, но эта мера не затронула этажи, где работают глава комиссии Урсула фон дер Ляйен и многие комиссары, сообщает издание Politico со ссылкой на уведомление для сотрудников.

Ранее Politico сообщало, что еврочиновники переходят с удаленной работы в офис ради кондиционеров из-за жаркой погоды в Брюсселе , в частности, речь шла о штаб-квартире Еврокомиссии Берлемон.

"Из-за экстремальных погодных условий кондиционеры вынужденно отключаются с первого по седьмой этаж до конца дня", - приводит Politico содержание уведомления.

Согласно сообщению издания, эти меры не затронули фон дер Ляйен, которая работает на 13 этаже, а также большую часть ее комиссаров, занимающих восьмой или более высокие этажи здания.

Как отмечает Politico, сотрудники Еврокомисии сравнили такое положение с "феодализмом" и назвали "позором".