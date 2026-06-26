В штаб-квартире ЕК отключили кондиционеры из-за жары, пишет Politico

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе из-за сильной жары отключили кондиционеры.
- Меры по отключению кондиционеров не затронули этажи, где работают глава комиссии Урсула фон дер Ляйен и многие комиссары.
- Сотрудники Еврокомиссии сравнили ситуацию с «феодализмом» и назвали ее «позором».
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Кондиционеры отключили в пятницу в штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе из-за сильной жары, но эта мера не затронула этажи, где работают глава комиссии Урсула фон дер Ляйен и многие комиссары, сообщает издание Politico со ссылкой на уведомление для сотрудников.
"Из-за экстремальных погодных условий кондиционеры вынужденно отключаются с первого по седьмой этаж до конца дня", - приводит Politico содержание уведомления.
Согласно сообщению издания, эти меры не затронули фон дер Ляйен, которая работает на 13 этаже, а также большую часть ее комиссаров, занимающих восьмой или более высокие этажи здания.
Как отмечает Politico, сотрудники Еврокомисии сравнили такое положение с "феодализмом" и назвали "позором".
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