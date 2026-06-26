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В Москве пройдет Всероссийский выпускной бал - РИА Новости, 26.06.2026
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00:31 26.06.2026
В Москве пройдет Всероссийский выпускной бал

Всероссийский выпускной бал пройдет в Кремлевском Дворце

© РИА Новости / Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанкВыпускники в Государственном Кремлевском Дворце
Выпускники в Государственном Кремлевском Дворце - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Выпускники в Государственном Кремлевском Дворце. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Всероссийский выпускной бал пройдет в Государственном Кремлевском Дворце в пятницу.
  • На мероприятии выступят популярные артисты, диджеи и ведущие, будут организованы интерактивные зоны с конкурсами и призами, а также возможность потанцевать на Красной площади.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Всероссийский выпускной бал пройдет в Государственном Кремлевском Дворце в пятницу.
"Всероссийский выпускной бал в Государственном Кремлевском Дворце станет ярким и незабываемым событием на пути во взрослую жизнь", - говорится на официальном сайте площадки.
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В Минпросвещения рассказали, в каком формате пройдут выпускные в школах
21 июня, 02:09
Уточняется, что перед выпускниками выступят популярные артисты, диджеи и ведущие. Участников ждут интерактивные зоны с конкурсами и призами, а также возможность потанцевать на Красной площади.
Мероприятие начнется в 17.00 и продлится 12 часов.
Ранее в Минпросвещения РФ сообщили, что проведение выпускных вечеров в школах в 2025/26 учебном году запланировано на субботу.
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ОбществоРоссияГосударственный Кремлевский дворец
 
 
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