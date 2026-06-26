Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что доллар США является инструментом давления на все государства.

МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Доллар США является инструментом давления на все государства, расчет в нацвалютах позволяет защитить торговлю от негативной внешней конъюнктуры, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко находится в Минске для участия в XIII Форуме регионов России и Белоруссии.

"Сегодня уже более 90% расчетов мы (Россия и Белоруссия - ред.) ведем в национальных валютах наших стран. Это помогает защитить взаимную торговлю и инвестиции от негативной внешней конъюнктуры, от политизированного доллара - инструмента давления уже сегодня, по сути, на все государства", - сказала парламентарий в ходе пленарного заседания форума.

Она отметила, что на всем пространстве Союзного государства созданы необходимые условия для проведения уверенной макроэкономической политики в самых разных сферах и областях.