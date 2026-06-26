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Матвиенко назвала американский доллар инструментом давления - РИА Новости, 26.06.2026
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13:59 26.06.2026
Матвиенко назвала американский доллар инструментом давления

Валентина Матвиенко назвала доллар США инструментом давления на все государства

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра доллара США
Купюра доллара США - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Купюра доллара США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что доллар США является инструментом давления на все государства.
МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Доллар США является инструментом давления на все государства, расчет в нацвалютах позволяет защитить торговлю от негативной внешней конъюнктуры, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко находится в Минске для участия в XIII Форуме регионов России и Белоруссии.
"Сегодня уже более 90% расчетов мы (Россия и Белоруссия - ред.) ведем в национальных валютах наших стран. Это помогает защитить взаимную торговлю и инвестиции от негативной внешней конъюнктуры, от политизированного доллара - инструмента давления уже сегодня, по сути, на все государства", - сказала парламентарий в ходе пленарного заседания форума.
Она отметила, что на всем пространстве Союзного государства созданы необходимые условия для проведения уверенной макроэкономической политики в самых разных сферах и областях.
"Мы делаем упор на поступательное развитие промышленности, транспорта, высоких технологий, обеспечение аграрно-продовольственной безопасности с нашей глубокой совместной кооперацией", - добавила Матвиенко, отметив, что результатом такой работы является ежегодный рост товарооборота и инвестиций.
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ЭкономикаРоссияБелоруссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФСША
 
 
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