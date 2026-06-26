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Кущенко оценил будущее Егора Демина в НБА - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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Баскетбол
 
10:30 26.06.2026
Кущенко оценил будущее Егора Демина в НБА

Кущенко: у Демина есть все задатки, чтобы стать звездой НБА

© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"
Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко считает, что у российского защитника "Бруклин Нетс" Егора Демина есть все задатки, чтобы стать звездой НБА.
  • Демин был выбран "Бруклином" под общим восьмым номером на драфте НБА 2025 года, до этого ни один россиянин не выбирался так высоко.
  • В дебютном сезоне в НБА Демин провел 52 матча, набирая в среднем 10,3 очка, отдавая 3,3 передачи и совершая 3,2 подбора.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. У российского защитника "Бруклин Нетс" Егора Демина есть все задатки, чтобы стать звездой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), заявил РИА Новости президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.
Демину 20 лет. Он был выбран "Бруклином" под общим восьмым номером на драфте НБА 2025 года. До этого ни один россиянин не выбирался так высоко. В дебютном сезоне в лиге Демин провел 52 матча, в среднем проводя на паркете 25,2 минуты, набирая 10,3 очка, отдавая 3,3 передачи и совершая 3,2 подбора. Россиянин пропустил концовку регулярного чемпионата из-за травмы.
"Егору не хватило игрового времени, но только из-за травмы. Я думаю, что решающий сезон будет следующий. Очень важно, как он проведет лето, как зайдет на первый кемп. Но Егор в той организации, которая верит в него, это самое главное", - сказал Кущенко.
"В "Бруклине" сейчас очень серьезное усиление - Джулиус Рэндл. Около таких игроков молодежь точно будет развиваться. Посмотрим дальше, какой коллектив будет в "Бруклине" и какая роль будет определена Егору, но то, что у него есть трудолюбие и талант, чтобы стать звездой, это точно", - добавил он.
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БаскетболСпортСергей КущенкоЕгор ДеминДжулиус РэндлБруклин НетсЕдиная лига ВТБНБА
 
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