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Радикал из Киева координировал действия подростка, задержанного в Дагестане - РИА Новости, 26.06.2026
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15:23 26.06.2026 (обновлено: 15:25 26.06.2026)
Радикал из Киева координировал действия подростка, задержанного в Дагестане

Радикал из Киева Макаренко координировал действия задержанного в Дагестане

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Задержанный в Дагестане вел террористическую деятельность в России, США и Европе.
  • Его действия координировались агентурой украинских спецслужб, в том числе Кириллом Макаренко, который призывал к совершению терактов в Вашингтоне.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Задержанный в Дагестане вел террористическую деятельность в РФ, США и Европе при координации праворадикала из Киева Кирилла Макаренко, сообщили журналистам в ЦОС ФСБ.
"Террористическую деятельность в России, США и Европе задержанный вел при координации агентуры украинских спецслужб, среди которой проживающий в Киеве Кирилл Макаренко. В сетевых сообществах, созданных радикалами, Макаренко призывал к совершению в Вашингтоне с использованием СВУ на основе аммонала", - говорится в сообщении.
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