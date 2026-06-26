Радикал из Киева координировал действия подростка, задержанного в Дагестане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Задержанный в Дагестане вел террористическую деятельность в России, США и Европе.
- Его действия координировались агентурой украинских спецслужб, в том числе Кириллом Макаренко, который призывал к совершению терактов в Вашингтоне.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Задержанный в Дагестане вел террористическую деятельность в РФ, США и Европе при координации праворадикала из Киева Кирилла Макаренко, сообщили журналистам в ЦОС ФСБ.
"Террористическую деятельность в России, США и Европе задержанный вел при координации агентуры украинских спецслужб, среди которой проживающий в Киеве Кирилл Макаренко. В сетевых сообществах, созданных радикалами, Макаренко призывал к совершению в Вашингтоне с использованием СВУ на основе аммонала", - говорится в сообщении.