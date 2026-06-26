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Задержанный в Дагестане подросток признал, что причастен к лжеминированиям - РИА Новости, 26.06.2026
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08:54 26.06.2026
Задержанный в Дагестане подросток признал, что причастен к лжеминированиям

Задержанный подросток признал, что причастен к лжеминированиям в России и СНГ

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дагестане задержан несовершеннолетний администратор сетевого террористического сообщества.
  • Задержанный причастен к более чем 100 эвакуациям из-за лжеминирований в России и СНГ с 2023 года.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Задержанный в Дагестане администратор сетевого террористического сообщества утверждает, что причастен к более чем 100 эвакуациям из-за лжеминирований в России и СНГ, видео с его признанием показала ФСБ​ РФ.
"С 2023 года мы занимались лжеминированием... Были эвакуированы школы, более 100, в городах в СНГ, в частности, в России чаще всего, и за ее пределами", - сказал злоумышленник.
По информации ФСБ, в Дагестане задержан несовершеннолетний администратор крупнейшего международного сетевого сообщества приверженцев терроризма. Террористическая деятельность фигуранта координировалась украинскими спецслужбами и была направлена на вербовку российских подростков для совершения вооруженных нападений на образовательные учреждения, терактов на объектах транспорта, ложных минирований объектов социальной инфраструктуры.
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