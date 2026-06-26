Задержанный в Дагестане подросток признал, что причастен к лжеминированиям

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Дагестане задержан несовершеннолетний администратор сетевого террористического сообщества.
- Задержанный причастен к более чем 100 эвакуациям из-за лжеминирований в России и СНГ с 2023 года.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Задержанный в Дагестане администратор сетевого террористического сообщества утверждает, что причастен к более чем 100 эвакуациям из-за лжеминирований в России и СНГ, видео с его признанием показала ФСБ РФ.
По информации ФСБ, в Дагестане задержан несовершеннолетний администратор крупнейшего международного сетевого сообщества приверженцев терроризма. Террористическая деятельность фигуранта координировалась украинскими спецслужбами и была направлена на вербовку российских подростков для совершения вооруженных нападений на образовательные учреждения, терактов на объектах транспорта, ложных минирований объектов социальной инфраструктуры.