Задержанный в Дагестане подросток признал, что причастен к лжеминированиям

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Задержанный в Дагестане администратор сетевого террористического сообщества утверждает, что причастен к более чем 100 эвакуациям из-за лжеминирований в России и СНГ, видео с его признанием показала ФСБ​ РФ.