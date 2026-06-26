УФАС проверит этичность рекламы с упоминанием четырех жен в Дагестане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Управление ФАС России в Дагестане проверит этичность рекламы строительного гипермаркета.
- В рекламе строительного магазина в Дагестане упоминается преимущество многоженства.
МАХАЧКАЛА, 26 июн - РИА Новости. Управление ФАС России в Дагестане проверит этичность рекламы строительного гипермаркета, в которой упоминается преимущество многоженства, сообщили РИА Новости в ведомстве.
В четверг в Telegram-каналах распространилось фото баннера с рекламой строительного магазина в Дагестане: на нем изображен мужчина в строительной каске в окружении четырех женщин. А над ними – надпись: "Четыре жены – восемь рук. Самое время обновить дом".
"Дагестанское УФАС проверит рекламу строительного гипермаркета на наличие признаков неэтичной рекламы", – сказала собственница агентства.
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29 сентября 2025, 14:43