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УФАС проверит этичность рекламы с упоминанием четырех жен в Дагестане - РИА Новости, 26.06.2026
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00:38 26.06.2026
УФАС проверит этичность рекламы с упоминанием четырех жен в Дагестане

В Дагестане проверят рекламу гипермаркета с упоминанием преимуществ многоженства

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Здание Федеральной антимонопольной службы России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Управление ФАС России в Дагестане проверит этичность рекламы строительного гипермаркета.
  • В рекламе строительного магазина в Дагестане упоминается преимущество многоженства.
МАХАЧКАЛА, 26 июн - РИА Новости. Управление ФАС России в Дагестане проверит этичность рекламы строительного гипермаркета, в которой упоминается преимущество многоженства, сообщили РИА Новости в ведомстве.
В четверг в Telegram-каналах распространилось фото баннера с рекламой строительного магазина в Дагестане: на нем изображен мужчина в строительной каске в окружении четырех женщин. А над ними – надпись: "Четыре жены – восемь рук. Самое время обновить дом".
"Дагестанское УФАС проверит рекламу строительного гипермаркета на наличие признаков неэтичной рекламы", – сказала собственница агентства.
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