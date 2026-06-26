В Региональном сосудистом центре в Черкесске обновили приемное отделение

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Обновленное приемное отделение Регионального сосудистого центра в Черкесске открылось в пятницу после капитального ремонта, сообщил в своем канале в МАКС глава КЧР Рашид Темрезов.

Приемное отделение имеет смотровые и диагностические кабинеты, кабинеты ультразвуковой диагностики, свою лабораторию. За счет республиканского бюджета закуплен новейший компьютерный томограф с полным кардиологическим пакетом и сниженной лучевой нагрузкой.

Вместе с председателем правительства КЧР Муратом Аргуновым новое приемное отделение осмотрел заместитель полпреда президента России в СКФО Владимир Надыкто. Министр здравоохранения КЧР Динара Камурзаева и руководитель сосудистого центра Марат Темрезов рассказали о новых возможностях при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, которые появились благодаря современным технологиям.