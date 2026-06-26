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В Региональном сосудистом центре в Черкесске обновили приемное отделение - РИА Новости, 26.06.2026
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Карачаево-Черкесская Республика
 
20:58 26.06.2026
В Региональном сосудистом центре в Черкесске обновили приемное отделение

Приемное отделение открыли после ремонта в Региональном сосудистом центре в КЧР

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы в коридоре
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы в коридоре. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Обновленное приемное отделение Регионального сосудистого центра в Черкесске открылось в пятницу после капитального ремонта, сообщил в своем канале в МАКС глава КЧР Рашид Темрезов.
Приемное отделение имеет смотровые и диагностические кабинеты, кабинеты ультразвуковой диагностики, свою лабораторию. За счет республиканского бюджета закуплен новейший компьютерный томограф с полным кардиологическим пакетом и сниженной лучевой нагрузкой.
Вместе с председателем правительства КЧР Муратом Аргуновым новое приемное отделение осмотрел заместитель полпреда президента России в СКФО Владимир Надыкто. Министр здравоохранения КЧР Динара Камурзаева и руководитель сосудистого центра Марат Темрезов рассказали о новых возможностях при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, которые появились благодаря современным технологиям.
"Весь комплекс медицинских услуг, сконцентрированный в приемном отделении, позволит более оперативно оказывать высококвалифицированную экстренную помощь пациентам с жизнеугрожающими состояниями", - подчеркивается в сообщении.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаЧеркесскРоссияСКФОРашид Темрезов
 
 
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