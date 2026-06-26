Ян Хенрик Бюттнер объявил о выдвижении на пост президента FIDE

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ян Хенрик Бюттнер объявил о своем выдвижении на пост президента FIDE.
- В его команду войдет Малкольм Пейн, который будет баллотироваться вместе с ним в качестве кандидата на пост вице-президента организации.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Немецкий предприниматель Ян Хенрик Бюттнер объявил о своем выдвижении на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE).
В его команду войдет Малкольм Пейн, который будет баллотироваться вместе с ним в качестве кандидата на пост вице-президента организации.
Ранее о своем выдвижении на пост президента FIDE также объявил немец Вадим Розенштейн, который является основателем команды WR Chess, а также организатором нескольких международных шахматных турниров, в том числе серии турниров WR Chess Masters.
Пост президента FIDE с 2018 года занимает российский предприниматель Аркадий Дворкович. В начале июня Федерация шахмат России (ФШР) выдвинула Дворковича кандидатом на должность президента организации. Конгресс FIDE, в ходе которого пройдут выборы главы организации, состоится с 20 по 27 сентября в Самарканде.