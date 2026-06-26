Ян Хенрик Бюттнер объявил о выдвижении на пост президента FIDE

В его команду войдет Малкольм Пейн, который будет баллотироваться вместе с ним в качестве кандидата на пост вице-президента организации.

Ранее о своем выдвижении на пост президента FIDE также объявил немец Вадим Розенштейн, который является основателем команды WR Chess, а также организатором нескольких международных шахматных турниров, в том числе серии турниров WR Chess Masters.