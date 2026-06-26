Буллет устроил стычку с Перейрой во время битвы взглядов перед турниром UFC

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский боец MMA Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) устроил стычку с бразильцем Мишелом Перейрой перед поединком на турнире UFC в Баку.

Бой между Магомедовым и Перейрой станет соглавным событием турнира UFC Fight Night, который пройдет 27 июня.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (MMA) Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) устроил стычку с бразильцем Мишелом Перейрой во время финальной битвы взглядов перед поединком на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Баку.

В ходе церемонии Магомедов схватил Перейру за шею, после чего бразилец оттолкнул российского спортсмена. Бойцов быстро разняли.

Бой в средней весовой категории станет соглавным событием турнира UFC Fight Night, который пройдет 27 июня. В главном бою встретятся легковесы азербайджанец Рафаэль Физиев и мексиканец Мануэль Торрес.