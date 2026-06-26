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Буллет устроил стычку с Перейрой во время битвы взглядов перед турниром UFC - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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Единоборства
 
17:19 26.06.2026
Буллет устроил стычку с Перейрой во время битвы взглядов перед турниром UFC

Буллет устроил стычку с Перейрой во время битвы взглядов перед поединком UFC

© Соцсети спортсменаШара Буллет (Шарабутдин Магомедов)
Шара Буллет (Шарабутдин Магомедов) - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Соцсети спортсмена
Шара Буллет (Шарабутдин Магомедов). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский боец MMA Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) устроил стычку с бразильцем Мишелом Перейрой перед поединком на турнире UFC в Баку.
  • Бой между Магомедовым и Перейрой станет соглавным событием турнира UFC Fight Night, который пройдет 27 июня.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (MMA) Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) устроил стычку с бразильцем Мишелом Перейрой во время финальной битвы взглядов перед поединком на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Баку.
В ходе церемонии Магомедов схватил Перейру за шею, после чего бразилец оттолкнул российского спортсмена. Бойцов быстро разняли.
Бой в средней весовой категории станет соглавным событием турнира UFC Fight Night, который пройдет 27 июня. В главном бою встретятся легковесы азербайджанец Рафаэль Физиев и мексиканец Мануэль Торрес.
Магомедов дебютировал в UFC в октябре 2023 года. Профессиональный рекорд 32-летнего россиянина в MMA — 16 побед и одно поражение. На счету 32-летнего Перейры 32 победы, 14 поражений, еще два поединка признаны несостоявшимися.
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