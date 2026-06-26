Бивол перенесет операцию на локте, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бивол перенесет операцию на локте 4 июля, пишет BoxingScene.
- После этого он планирует провести защиту титула по версии Всемирной боксерской организации против британца Каллума Смита.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российский боксер Дмитрий Бивол перенесет операцию на локте 4 июля, после чего планирует провести защиту титула по версии Всемирной боксерской организации (WBO) против британца Каллума Смита, сообщает BoxingScene.
На счету 35-летнего Бивола 25 побед и одно поражение на профессиональном ринге. Россиянин в феврале 2025 года стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Позднее он был лишен пояса Всемирного боксерского совета (WBC).
Бивол последний раз выходил на ринг 30 мая в Екатеринбурге, когда единогласным решением судей победил немца Михаэля Айферта в бою за титулы чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе.