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Бивол перенесет операцию на локте, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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Единоборства
 
11:59 26.06.2026
Бивол перенесет операцию на локте, пишут СМИ

Бивол перенесет операцию на локте 4 июля

© Соцсети боксераДмитрий Бивол
Дмитрий Бивол - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Соцсети боксера
Дмитрий Бивол. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бивол перенесет операцию на локте 4 июля, пишет BoxingScene.
  • После этого он планирует провести защиту титула по версии Всемирной боксерской организации против британца Каллума Смита.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российский боксер Дмитрий Бивол перенесет операцию на локте 4 июля, после чего планирует провести защиту титула по версии Всемирной боксерской организации (WBO) против британца Каллума Смита, сообщает BoxingScene.
На счету 35-летнего Бивола 25 побед и одно поражение на профессиональном ринге. Россиянин в феврале 2025 года стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Позднее он был лишен пояса Всемирного боксерского совета (WBC).
Бивол последний раз выходил на ринг 30 мая в Екатеринбурге, когда единогласным решением судей победил немца Михаэля Айферта в бою за титулы чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе.
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