Киев финансировал террористов, лидера которых задержали в Дагестане

По информации ФСБ, в Дагестане задержан несовершеннолетний администратор крупнейшего международного сетевого сообщества приверженцев терроризма. Террористическая деятельность фигуранта координировалась украинскими спецслужбами и была направлена на вербовку российских подростков для совершения вооруженных нападений на образовательные учреждения, терактов на объектах транспорта, ложных минирований объектов социальной инфраструктуры.