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Киев финансировал террористов, лидера которых задержали в Дагестане - РИА Новости, 26.06.2026
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07:56 26.06.2026 (обновлено: 08:00 26.06.2026)
Киев финансировал террористов, лидера которых задержали в Дагестане

ФСБ: Киев финансировал членов сетевого сообщества террористов в Дагестане

© РИА Новости / Сергей ГунеевМашина ФСБ России
Машина ФСБ России - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Машина ФСБ России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дагестане задержан несовершеннолетний администратор крупнейшего международного сетевого сообщества приверженцев терроризма.
  • По информации ФСБ, финансирование преступной деятельности осуществлялось спецслужбами Украины.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Спецслужбы Украины финансировали членов сетевого сообщества террористов, несовершеннолетнего лидера которого задержали в Дагестане, сообщила ФСБ России.
"Финансирование указанной преступной деятельности осуществлялось спецслужбами Украины", - говорится в сообщении.
"В 2025-2026 годах в различных городах США и стран Европы участники организации совершили более 20 поджогов автомобилей, рассылали ложные сообщения о минировании образовательных учреждений и социальных объектов. Финансировалась эта преступная деятельность спецслужбами Украины", - сказала Петренко.
По информации ФСБ, в Дагестане задержан несовершеннолетний администратор крупнейшего международного сетевого сообщества приверженцев терроризма. Террористическая деятельность фигуранта координировалась украинскими спецслужбами и была направлена на вербовку российских подростков для совершения вооруженных нападений на образовательные учреждения, терактов на объектах транспорта, ложных минирований объектов социальной инфраструктуры.
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