Киев финансировал террористов, лидера которых задержали в Дагестане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Дагестане задержан несовершеннолетний администратор крупнейшего международного сетевого сообщества приверженцев терроризма.
- По информации ФСБ, финансирование преступной деятельности осуществлялось спецслужбами Украины.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Спецслужбы Украины финансировали членов сетевого сообщества террористов, несовершеннолетнего лидера которого задержали в Дагестане, сообщила ФСБ России.
"Финансирование указанной преступной деятельности осуществлялось спецслужбами Украины", - говорится в сообщении.
По информации ФСБ, в Дагестане задержан несовершеннолетний администратор крупнейшего международного сетевого сообщества приверженцев терроризма. Террористическая деятельность фигуранта координировалась украинскими спецслужбами и была направлена на вербовку российских подростков для совершения вооруженных нападений на образовательные учреждения, терактов на объектах транспорта, ложных минирований объектов социальной инфраструктуры.