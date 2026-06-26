Кими Антонелли показал лучшее время на первой практике Гран-при Австрии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кими Антонелли из команды «Мерседес» показал лучшее время на первой свободной практике Гран-при Австрии.
- Второй результат у Джорджа Расселла, третий — у Оскара Пиастри из «Макларена».
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Итальянский пилот команды "Мерседес" Кими Антонелли показал лучшее время на первой свободной практике восьмого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австрии, который проходит на гоночной трассе в Шпильберге.
Антонелли проехал лучший круг за 1 минуту 7,796 секунды. Второй результат у партнера Антонелли - британца Джорджа Расселла. Третье время показал пилот "Макларена" Оскар Пиастри.
Позднее в пятницу пройдет вторая сессия свободных заездов, на субботу намечены третья практика и квалификация к воскресной гонке.
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