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Кими Антонелли показал лучшее время на первой практике Гран-при Австрии - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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Формула-1
 
15:48 26.06.2026
Кими Антонелли показал лучшее время на первой практике Гран-при Австрии

Антонелли показал лучшее время на первой свободной практике Гран-при в Австрии

© AP Photo / Luca BrunoИтальянский пилот Андреа Кими Антонелли
Итальянский пилот Андреа Кими Антонелли - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Luca Bruno
Итальянский пилот Андреа Кими Антонелли. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кими Антонелли из команды «Мерседес» показал лучшее время на первой свободной практике Гран-при Австрии.
  • Второй результат у Джорджа Расселла, третий — у Оскара Пиастри из «Макларена».
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Итальянский пилот команды "Мерседес" Кими Антонелли показал лучшее время на первой свободной практике восьмого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австрии, который проходит на гоночной трассе в Шпильберге.
Антонелли проехал лучший круг за 1 минуту 7,796 секунды. Второй результат у партнера Антонелли - британца Джорджа Расселла. Третье время показал пилот "Макларена" Оскар Пиастри.
Позднее в пятницу пройдет вторая сессия свободных заездов, на субботу намечены третья практика и квалификация к воскресной гонке.
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Формула-1АвтоАвстрияДжордж РасселлОскар ПиастриМерседесМакларен
 
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