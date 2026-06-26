Кими Антонелли показал лучшее время на первой практике Гран-при Австрии

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Итальянский пилот команды "Мерседес" Кими Антонелли показал лучшее время на первой свободной практике восьмого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австрии, который проходит на гоночной трассе в Шпильберге.