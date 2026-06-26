СК предъявил обвинение администратору сетевого террористического сообщества

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Дагестане задержан 17-летний администратор международного сетевого сообщества, признанного в России террористической организацией.
- Ему предъявлено обвинение в планировании убийств школьников.
- Следствие продолжает устанавливать иные эпизоды преступления и личности сообщников задержанного.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Задержанному в Дагестане несовершеннолетнему администратору крупнейшего международного сетевого сообщества предъявлено обвинение в планировании убийства школьников, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Задержан 17-летний молодой человек, являющийся создателем и администратором международных, в том числе молодежных, сетевых сообществ, признанных на территории России террористическими организациями. Ему предъявлено обвинение в приготовлении к совершению убийств школьников", - сказала Петренко.
Она добавила, что парень арестован. Кроме того, следствие продолжает устанавливать иные эпизоды преступления фигуранта, а также личности его сообщников.