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СК предъявил обвинение администратору сетевого террористического сообщества - РИА Новости, 26.06.2026
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08:12 26.06.2026 (обновлено: 08:26 26.06.2026)
СК предъявил обвинение администратору сетевого террористического сообщества

СК обвинил администратора сетевого сообщества в планировании убийств школьников

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дагестане задержан 17-летний администратор международного сетевого сообщества, признанного в России террористической организацией.
  • Ему предъявлено обвинение в планировании убийств школьников.
  • Следствие продолжает устанавливать иные эпизоды преступления и личности сообщников задержанного.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Задержанному в Дагестане несовершеннолетнему администратору крупнейшего международного сетевого сообщества предъявлено обвинение в планировании убийства школьников, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Как сообщили в ЦОС ФСБ, силовики задержали в Дагестане подростка, который администрировал крупнейшее международное сетевое сообщество приверженцев террористических организаций. По данным ведомства, он обучал российских подростков тактике терактов, массовых убийств.
"Задержан 17-летний молодой человек, являющийся создателем и администратором международных, в том числе молодежных, сетевых сообществ, признанных на территории России террористическими организациями. Ему предъявлено обвинение в приготовлении к совершению убийств школьников", - сказала Петренко.
Она добавила, что парень арестован. Кроме того, следствие продолжает устанавливать иные эпизоды преступления фигуранта, а также личности его сообщников.
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ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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