Экс-тренер баскетбольных "Химок" возглавил "Зенит"

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" назначил на пост главного тренера черногорца Душко Ивановича, сообщается в Telegram-канале команды.

Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона-2028/29.

Ивановичу 68 лет. В сезоне-2016/2017 он тренировал подмосковные "Химки" и вывел клуб в Евролигу. Позднее специалист возглавлял турецкий "Бешикташ", испанскую "Басконию", сербскую "Црвену Звезду" и итальянский "Виртус".