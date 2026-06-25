Рейтинг@Mail.ru
Экс-тренер баскетбольных "Химок" возглавил "Зенит" - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
20:12 25.06.2026
Экс-тренер баскетбольных "Химок" возглавил "Зенит"

Баскетбольный "Зенит" назначил черногорца Ивановича на пост главного тренера

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГлавный тренер БК "Баскония" Душко Иванович
Главный тренер БК Баскония Душко Иванович - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» назначил Душко Ивановича на пост главного тренера.
  • Соглашение с Душко Ивановичем рассчитано до конца сезона-2028/29.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" назначил на пост главного тренера черногорца Душко Ивановича, сообщается в Telegram-канале команды.
Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона-2028/29.
В минувшем сезоне "Зенит" занял четвертое место в Единой лиге, сменив трех главных тренеров. Командой последовательно управляли Александр Секулич, Деян Радоньич и Ростислав Вергун.
Ивановичу 68 лет. В сезоне-2016/2017 он тренировал подмосковные "Химки" и вывел клуб в Евролигу. Позднее специалист возглавлял турецкий "Бешикташ", испанскую "Басконию", сербскую "Црвену Звезду" и итальянский "Виртус".
Баскетболисты клуба УНИКС - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Американский центровой Бингэм покинул УНИКС
Вчера, 18:07
 
БаскетболДушко ИвановичЗенит (Санкт-Петербург)Единая лига ВТБ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Р. Сафиуллин
    J. Kym
    47376
    66664
  • Теннис
    Завершен
    А. Корнеева
    F. Crawley
    66
    20
  • Теннис
    Завершен
    Н. Осака
    Е. Александрова
    66
    22
  • Теннис
    Завершен
    Д. Семенистая
    А. Гасанова
    42
    66
  • Теннис
    Завершен
    П. Кудерметова
    А. Чараева
    466
    641
  • Футбол
    Завершен
    Кюрасао
    Кот-д’Ивуар
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Эквадор
    Германия
    2
    1
  • Футбол
    1-й тайм
    Япония
    Швеция
    0
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Тунис
    Нидерланды
    0
    2
  • Футбол
    26.06 05:00
    Турция
    США
  • Футбол
    26.06 05:00
    Парагвай
    Австралия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала