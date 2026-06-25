Экс-тренер баскетбольных "Химок" возглавил "Зенит"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» назначил Душко Ивановича на пост главного тренера.
- Соглашение с Душко Ивановичем рассчитано до конца сезона-2028/29.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" назначил на пост главного тренера черногорца Душко Ивановича, сообщается в Telegram-канале команды.
Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона-2028/29.
В минувшем сезоне "Зенит" занял четвертое место в Единой лиге, сменив трех главных тренеров. Командой последовательно управляли Александр Секулич, Деян Радоньич и Ростислав Вергун.
Ивановичу 68 лет. В сезоне-2016/2017 он тренировал подмосковные "Химки" и вывел клуб в Евролигу. Позднее специалист возглавлял турецкий "Бешикташ", испанскую "Басконию", сербскую "Црвену Звезду" и итальянский "Виртус".
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