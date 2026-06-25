"Зенит" сыграет с махачкалинским "Динамо" в рамках летних сборов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Петербургский футбольный клуб «Зенит» проведет две товарищеские встречи с махачкалинским «Динамо» на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге 1 и 13 июля.
- Ранее стало известно, что «Зенит» также проведет товарищеские матчи против аргентинского клуба «Химнасия», узбекского «Нефтчи» и сербской «Црвены Звезды».
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Петербургский футбольный клуб "Зенит" проведет две товарищеские встречи с махачкалинским "Динамо" в рамках летних сборов, сообщается в Telegram-канале действующего чемпиона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матчи пройдут на стадионе "Смена" в Санкт-Петербурге 1 и 13 июля и начнутся в 17:00 по московскому времени.
Ранее также стало известно, что "Зенит" проведет товарищеские матчи против аргентинского клуба "Химнасия" из Ла-Платы (5 июля), действующего чемпиона Узбекистана "Нефтчи" (8 июля) и чемпиона Сербии прошедшего сезона "Црвены Звезды" (12 июля), которую возглавляет экс-тренер московского "Спартака" Деян Станкович.
"Зенит" в сезоне-2025/26 стал чемпионом России в 11-й раз, а махачкалинцы заняли 14-е место. В переходных матчах команда из Махачкалы дважды переиграла екатеринбургский "Урал" (1:0, 2:0) и сохранила место в РПЛ.