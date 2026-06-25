"Зенит" сыграет с махачкалинским "Динамо" в рамках летних сборов

Краткий пересказ от РИА ИИ Петербургский футбольный клуб «Зенит» проведет две товарищеские встречи с махачкалинским «Динамо» на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге 1 и 13 июля.

Ранее стало известно, что «Зенит» также проведет товарищеские матчи против аргентинского клуба «Химнасия», узбекского «Нефтчи» и сербской «Црвены Звезды».

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Петербургский футбольный клуб "Зенит" проведет две товарищеские встречи с махачкалинским "Динамо" в рамках летних сборов, сообщается в Telegram-канале действующего чемпиона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матчи пройдут на стадионе "Смена" в Санкт-Петербурге 1 и 13 июля и начнутся в 17:00 по московскому времени.

Ранее также стало известно, что " Зенит " проведет товарищеские матчи против аргентинского клуба "Химнасия" из Ла-Платы (5 июля), действующего чемпиона Узбекистана " Нефтчи " (8 июля) и чемпиона Сербии прошедшего сезона "Црвены Звезды" (12 июля), которую возглавляет экс-тренер московского "Спартака" Деян Станкович.