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"Зенит" сыграет с махачкалинским "Динамо" в рамках летних сборов - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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Футбол
 
14:41 25.06.2026
"Зенит" сыграет с махачкалинским "Динамо" в рамках летних сборов

"Зенит" дважды сыграет с махачкалинским "Динамо" в рамках летних сборов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Зенит" (Санкт-Петербург)
Футбол. РПЛ. Ростов (Ростов-на-Дону) - Зенит (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петербургский футбольный клуб «Зенит» проведет две товарищеские встречи с махачкалинским «Динамо» на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге 1 и 13 июля.
  • Ранее стало известно, что «Зенит» также проведет товарищеские матчи против аргентинского клуба «Химнасия», узбекского «Нефтчи» и сербской «Црвены Звезды».
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Петербургский футбольный клуб "Зенит" проведет две товарищеские встречи с махачкалинским "Динамо" в рамках летних сборов, сообщается в Telegram-канале действующего чемпиона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матчи пройдут на стадионе "Смена" в Санкт-Петербурге 1 и 13 июля и начнутся в 17:00 по московскому времени.
Ранее также стало известно, что "Зенит" проведет товарищеские матчи против аргентинского клуба "Химнасия" из Ла-Платы (5 июля), действующего чемпиона Узбекистана "Нефтчи" (8 июля) и чемпиона Сербии прошедшего сезона "Црвены Звезды" (12 июля), которую возглавляет экс-тренер московского "Спартака" Деян Станкович.
"Зенит" в сезоне-2025/26 стал чемпионом России в 11-й раз, а махачкалинцы заняли 14-е место. В переходных матчах команда из Махачкалы дважды переиграла екатеринбургский "Урал" (1:0, 2:0) и сохранила место в РПЛ.
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ФутболЗенитДинамо (Махачкала)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
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