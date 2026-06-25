"Зенит" расторг контракт с Димитриевичем

Димитриевич летом 2025 года заключил контракт с "Зенитом", подписав соглашение на два года. В январе клуб отправил игрока в аренду в мюнхенскую "Баварию" до конца сезона. В первой половине сезона-2025/26 он принял участие в десяти матчах Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 11,5 очка, а также совершая 5,7 передачи, 2,9 подбора и 0,5 перехвата за игру.