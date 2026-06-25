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"Зенит" расторг контракт с Димитриевичем - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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Баскетбол
 
10:35 25.06.2026 (обновлено: 12:16 25.06.2026)
"Зенит" расторг контракт с Димитриевичем

"Зенит" расторг контракт с MVP Лиги ВТБ сезона-2023/24 Ненадом Димитриевичем

© Фото : Пресс-служба БК "Зенит"Баскетболисты БК "Зенит"
Баскетболисты БК Зенит - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : Пресс-служба БК "Зенит"
Баскетболисты БК "Зенит". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Зенит" объявил о расторжении контракта с Ненадом Димитриевичем.
  • По условиям соглашения клуб получит денежную компенсацию.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" в своем Telegram-канале объявил о расторжении контракта с северомакедонским защитником Ненадом Димитриевичем.
По условиям соглашения "сине-бело-голубые" получат денежную компенсацию.
Димитриевич летом 2025 года заключил контракт с "Зенитом", подписав соглашение на два года. В январе клуб отправил игрока в аренду в мюнхенскую "Баварию" до конца сезона. В первой половине сезона-2025/26 он принял участие в десяти матчах Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 11,5 очка, а также совершая 5,7 передачи, 2,9 подбора и 0,5 перехвата за игру.
В 2022 году казанский УНИКС арендовал Димитриевича у испанской "Валенсии". В первом сезоне он стал победителем Единой лиги ВТБ и был признан самым ценным игроком (MVP) плей-офф. В 47 играх македонец набирал в среднем 12,8 очка, делал 5,6 результативной передачи и 2,5 подбора. Во втором сезоне в России Димитриевич принял участие в 50 играх, его статистика в среднем составляла 18,6 очка, 6,9 передачи, 3,6 подбора и 1,2 перехвата. Он был признан самым ценным игроком (MVP) по итогам регулярного чемпионата сезона-2023/24.
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