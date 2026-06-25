Очоа намекнул на завершение карьеры в футболе

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа поблагодарил болельщиков и национальную команду после матча третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года против команды Чехии, намекнув, что провел последнюю игру в карьере.

В ночь на четверг по московскому времени сборная Мексики разгромила команду Чехии - 3:0. Очоа вышел на замену на 78-й минуте и сыграл на своем четвертом чемпионате мира за карьеру. Мексиканец вызывался на шесть мировых первенств, но в двух первых (2006, 2010) выступал в качестве запасного вратаря, так и не выйдя на поле. Перед началом турнира 40-летний Очоа заявил, что завершит карьеру после чемпионата мира 2026 года.

"Моя первая игра, "Ацтека". Моя последняя игра, "Ацтека". Это была прекрасная заключительная глава моей карьеры, спасибо всем", - приводит слова Очоа после матча BolaVip.

По завершении встречи со сборной Чехии Очоа поцеловал обе штанги ворот, поблагодарил болельщиков сборной и не смог сдержать эмоций в окружении своих партнеров.