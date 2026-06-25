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Очоа намекнул на завершение карьеры в футболе - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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Футбол
 
13:05 25.06.2026 (обновлено: 13:13 25.06.2026)
Очоа намекнул на завершение карьеры в футболе

Вратарь сборной Мексики Очоа намекнул, что провел последнюю игру в карьере

© AP Photo / Kyusung GongГолкипер сборной Мексики Гильермо Очоа
Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Kyusung Gong
Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа поблагодарил болельщиков и национальную команду после матча третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года против команды Чехии, намекнув, что провел последнюю игру в карьере.
В ночь на четверг по московскому времени сборная Мексики разгромила команду Чехии - 3:0. Очоа вышел на замену на 78-й минуте и сыграл на своем четвертом чемпионате мира за карьеру. Мексиканец вызывался на шесть мировых первенств, но в двух первых (2006, 2010) выступал в качестве запасного вратаря, так и не выйдя на поле. Перед началом турнира 40-летний Очоа заявил, что завершит карьеру после чемпионата мира 2026 года.
"Моя первая игра, "Ацтека". Моя последняя игра, "Ацтека". Это была прекрасная заключительная глава моей карьеры, спасибо всем", - приводит слова Очоа после матча BolaVip.
По завершении встречи со сборной Чехии Очоа поцеловал обе штанги ворот, поблагодарил болельщиков сборной и не смог сдержать эмоций в окружении своих партнеров.
Сборная Мексики выиграла все три матча на групповом этапе чемпионата мира и вышла в 1/16 финала с первого места в квартете. Основным вратарем команды является 26-летний Рауль Ранхель.
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ФутболСпортМексикаЧехияЧМ по футболу 2026Гильермо Очоа
 
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