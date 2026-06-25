Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника.
- Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей.
- Украинские войска за сутки потеряли около 495 боевиков и военную технику.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли около 495 военных, сообщило Минобороны РФ.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Коломийцы, Подгавриловка, Покровское, Малиновка Днепропетровской области, Барвиновка, Свобода и Омельник Запорожской области.
"Противник потерял до 495 военнослужащих, боевую бронированную машину, девять автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и артиллерийское орудие", - добавили в ведомстве.
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22 июня 2022, 17:18