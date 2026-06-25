Усик может объявить о завершении карьеры до конца недели, пишут СМИ

"Решение будет принято к концу этой недели, и все будут знать, какова наша позиция. Ясность появится очень скоро. Но людям следует помнить одно: когда боец ​​достиг всего, чего достиг Александр, каждое его выступление становится особенным. Возможно, поклонники уже видели его на ринге в последний раз. А может быть, впереди еще одна глава. Мы узнаем это очень скоро", - заявил представитель Усика Сергей Лапин.