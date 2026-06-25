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Усик может объявить о завершении карьеры до конца недели, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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13:13 25.06.2026 (обновлено: 13:46 25.06.2026)
Усик может объявить о завершении карьеры до конца недели, пишут СМИ

Mirror: Александр Усик может объявить о завершении карьеры до конца недели

© Соцсети промоутерской компании Usyk17Александр Усик
Александр Усик - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Соцсети промоутерской компании Usyk17
Александр Усик. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Усик победил Рика Верхувена и защитил чемпионский титул WBC.
  • WBC обязал Усика провести защиту чемпионского титула против Агита Кабайела.
  • По сообщению Mirror, Александр Усик может объявить о завершении спортивной карьеры до конца текущей недели.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик может объявить о завершении спортивной карьеры до конца текущей недели, сообщает Mirror со ссылкой на представителя боксера.
Усик 23 мая судейским решением победил нидерландского кикбоксера Рика Верхувена на территории комплекса пирамид в Гизе (Египет) и защитил чемпионский титул Всемирного боксерского совета (WBC). В начале июня WBC обязал украинца провести защиту чемпионского титула в тяжелом весе против немца Агита Кабайела.
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"Решение будет принято к концу этой недели, и все будут знать, какова наша позиция. Ясность появится очень скоро. Но людям следует помнить одно: когда боец ​​достиг всего, чего достиг Александр, каждое его выступление становится особенным. Возможно, поклонники уже видели его на ринге в последний раз. А может быть, впереди еще одна глава. Мы узнаем это очень скоро", - заявил представитель Усика Сергей Лапин.
На счету 39-летнего Усика 25 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге. Украинец в ноябре освободил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). При этом он владеет титулами по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской организации (IBO), WBC и Международной боксерской федерации (IBF).
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