Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кривом Роге микроавтобус территориального центра комплектования сбил мужчину, причинив ему тяжелые травмы.
- После ДТП сотрудники военкомата избили отца пострадавшего.
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Кривом роге в Днепропетровской области в ходе силовой мобилизации сбили микроавтобусом мужчину, а затем избили его отца, сообщило в четверг украинское издание "Страна.ua".
"В Кривом Роге микроавтобус ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) сбил парня, из-за чего он получил тяжелые травмы, а затем избили его отца", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.