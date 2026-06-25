Краткий пересказ от РИА ИИ В Кривом Роге микроавтобус территориального центра комплектования сбил мужчину, причинив ему тяжелые травмы.

После ДТП сотрудники военкомата избили отца пострадавшего.

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Кривом роге в Днепропетровской области в ходе силовой мобилизации сбили микроавтобусом мужчину, а затем избили его отца, сообщило в четверг украинское издание "Страна.ua".

"В Кривом Роге микроавтобус ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) сбил парня, из-за чего он получил тяжелые травмы, а затем избили его отца", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.