В польском Гданьске проходит антиукраинский протест

ВАРШАВА, 25 июн – РИА Новости. Антиукраинская уличная акция протеста проходит в польском Гданьске, где проходит двухдневная конференция по Украине, сообщил РИА Новости очевидец.

Он проинформировал, что протестующие принесли с собой плакаты "Мы помним Волынь", скандируют "Украина без Бандеры!", "Позор!".