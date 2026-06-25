В польском Гданьске проходит антиукраинский протест

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В польском Гданьске проходит антиукраинская акция протеста, участники которой выражают недовольство поведением украинских властей.
ВАРШАВА, 25 июн – РИА Новости. Антиукраинская уличная акция протеста проходит в польском Гданьске, где проходит двухдневная конференция по Украине, сообщил РИА Новости очевидец.
"Несколько сотен человек собрались в центре Гданьска и резко выражают свое недовольство поведением украинских властей, которые все сильнее занимаются героизацией нацистских преступников", - рассказал собеседник агентства.
Он проинформировал, что протестующие принесли с собой плакаты "Мы помним Волынь", скандируют "Украина без Бандеры!", "Позор!".
В Гданьске 25-26 июня проходит международная конференция по Украине - Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026). Конференция проходит на фоне скандала с чествованием Киевом нацистских преступников и антиукраинских настроений. По этой причине в Гданьск не приехал Владимир Зеленский и президент Польши Кароль Навроцкий.
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