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В польском Гданьске проходит антиукраинский протест - РИА Новости, 25.06.2026
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13:59 25.06.2026
В польском Гданьске проходит антиукраинский протест

Антиукраинский протест проходит в Гданьске во время конференции по Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский флаг. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В польском Гданьске проходит антиукраинская акция протеста, участники которой выражают недовольство поведением украинских властей.
ВАРШАВА, 25 июн – РИА Новости. Антиукраинская уличная акция протеста проходит в польском Гданьске, где проходит двухдневная конференция по Украине, сообщил РИА Новости очевидец.
"Несколько сотен человек собрались в центре Гданьска и резко выражают свое недовольство поведением украинских властей, которые все сильнее занимаются героизацией нацистских преступников", - рассказал собеседник агентства.
Он проинформировал, что протестующие принесли с собой плакаты "Мы помним Волынь", скандируют "Украина без Бандеры!", "Позор!".
В Гданьске 25-26 июня проходит международная конференция по Украине - Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026). Конференция проходит на фоне скандала с чествованием Киевом нацистских преступников и антиукраинских настроений. По этой причине в Гданьск не приехал Владимир Зеленский и президент Польши Кароль Навроцкий.
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