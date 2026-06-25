Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Днепродзержинске мать приковывала 7-летнего сына цепью к батарее.
- Ребенок изъят из семьи и помещен в социализированное учреждение, по факту жестокого обращения возбуждено уголовное дело.
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Мать приковывала цепью к батарее 7-летнего сына в Днепродзержинске в Днепропетровской области, ребенка забрали из семьи, сообщает полиция Украины.
"В Каменском (до переименования Киевом Днепродзержинск – ред.) полиция расследует факт жестокого обращения с малолетним ребенком… мать привязывала ребенка металлической цепью к батарее с целью "воспитания", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
В полиции отметили, что 7-летнего мальчика изъяли и поместили в социализированное учреждение. По факту жестокого обращения с ребенком возбуждено уголовное дело по статье "пытки". Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
На Украине поклоняются нацистам, заявил Песков
Вчера, 12:40