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На Украине мать держала на цепи семилетнего сына - РИА Новости, 25.06.2026
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13:04 25.06.2026
На Украине мать держала на цепи семилетнего сына

На Украине мать держала на цепи 7-летнего сына, ребенка забрали из семьи

© Фото : полиция УкраиныКвартира, в которой мать удерживала ребенка на цепи в Каменском, Украина
Квартира, в которой мать удерживала ребенка на цепи в Каменском, Украина - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : полиция Украины
Квартира, в которой мать удерживала ребенка на цепи в Каменском, Украина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Днепродзержинске мать приковывала 7-летнего сына цепью к батарее.
  • Ребенок изъят из семьи и помещен в социализированное учреждение, по факту жестокого обращения возбуждено уголовное дело.
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Мать приковывала цепью к батарее 7-летнего сына в Днепродзержинске в Днепропетровской области, ребенка забрали из семьи, сообщает полиция Украины.
"В Каменском (до переименования Киевом Днепродзержинск – ред.) полиция расследует факт жестокого обращения с малолетним ребенком… мать привязывала ребенка металлической цепью к батарее с целью "воспитания", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
В полиции отметили, что 7-летнего мальчика изъяли и поместили в социализированное учреждение. По факту жестокого обращения с ребенком возбуждено уголовное дело по статье "пытки". Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
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