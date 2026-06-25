На Украине мать держала на цепи семилетнего сына

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Мать приковывала цепью к батарее 7-летнего сына в Днепродзержинске в Днепропетровской области, ребенка забрали из семьи, сообщает полиция Украины.

В полиции отметили, что 7-летнего мальчика изъяли и поместили в социализированное учреждение. По факту жестокого обращения с ребенком возбуждено уголовное дело по статье "пытки". Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.