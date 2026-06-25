Замглавы Минюста заявил о несоразмерности наказаний в уголовном кодексе

Краткий пересказ от РИА ИИ Вадим Федоров, заместитель министра юстиции, заявил на ПМЮФ о нарушениях принципа соразмерности наказания общественной опасности преступления в Уголовном кодексе России.

В качестве примера было приведено более строгое наказание за мошенничество в особо крупном размере (до 10 лет лишения свободы) по сравнению с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (до 8 лет).

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Заместитель министра юстиции Вадим Федоров на ПМЮФ заявил, что в Уголовном кодексе РФ имеются нарушения принципа соразмерности наказания общественной опасности преступления.

"Уголовный кодекс содержит иерархически выстроенный перечень видов наказания, однако изменения носят ситуативный характер, и правило соразмерности соблюдается не всегда", — сказал он.

В качестве примера Федоров привёл мошенничество в особо крупном размере (до 10 лет лишения свободы), которое наказывается строже, чем умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (до 8 лет). Замминистра подчеркнул необходимость комплексного пересмотра системы наказаний.