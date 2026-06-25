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Замглавы Минюста заявил о несоразмерности наказаний в уголовном кодексе - РИА Новости, 25.06.2026
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14:59 25.06.2026
Замглавы Минюста заявил о несоразмерности наказаний в уголовном кодексе

Федоров: в УК РФ имеются нарушения принципа соразмерности наказания преступлению

© Фото : Минюст России/TelegramЗаместитель министра юстиции России Вадим Федоров
Заместитель министра юстиции России Вадим Федоров - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : Минюст России/Telegram
Заместитель министра юстиции России Вадим Федоров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вадим Федоров, заместитель министра юстиции, заявил на ПМЮФ о нарушениях принципа соразмерности наказания общественной опасности преступления в Уголовном кодексе России.
  • В качестве примера было приведено более строгое наказание за мошенничество в особо крупном размере (до 10 лет лишения свободы) по сравнению с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (до 8 лет).
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Заместитель министра юстиции Вадим Федоров на ПМЮФ заявил, что в Уголовном кодексе РФ имеются нарушения принципа соразмерности наказания общественной опасности преступления.
"Уголовный кодекс содержит иерархически выстроенный перечень видов наказания, однако изменения носят ситуативный характер, и правило соразмерности соблюдается не всегда", — сказал он.
В качестве примера Федоров привёл мошенничество в особо крупном размере (до 10 лет лишения свободы), которое наказывается строже, чем умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (до 8 лет). Замминистра подчеркнул необходимость комплексного пересмотра системы наказаний.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнёр форума.
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