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ВС России поразили склад снабжения ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 25.06.2026
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08:55 25.06.2026 (обновлено: 09:00 25.06.2026)
ВС России поразили склад снабжения ВСУ в Днепропетровской области

ВС России ударом "Гераней" поразили склад ВСУ в Днепропетровской области

© РИА Новости / Марикян МарияВоеннослужащий с БПЛА
Военнослужащий с БПЛА - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Марикян Мария
Военнослужащий с БПЛА. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские войска ударом «Герани-2» поразили склад горюче-смазочных материалов в Днепропетровской области.
  • Склад в населенном пункте Губиниха снабжал ВСУ.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российские войска ударом "Герани-2" поразили склад горюче-смазочных ГСМ в Днепропетровской области, снабжавший ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
Минобороны России опубликовало кадры поражения расчетом ударного БПЛА "Герань-2" склада горюче-смазочных материалов в населенном пункте Губиниха в Днепропетровской области.
"Высокоточным ударом расчеты БПЛА войск беспилотных систем поразили цель, которую ВСУ использовали для снабжения транспорта", - говорится в сообщении.
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