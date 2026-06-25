ВС России поразили склад снабжения ВСУ в Днепропетровской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские войска ударом «Герани-2» поразили склад горюче-смазочных материалов в Днепропетровской области.
- Склад в населенном пункте Губиниха снабжал ВСУ.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российские войска ударом "Герани-2" поразили склад горюче-смазочных ГСМ в Днепропетровской области, снабжавший ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
Минобороны России опубликовало кадры поражения расчетом ударного БПЛА "Герань-2" склада горюче-смазочных материалов в населенном пункте Губиниха в Днепропетровской области.
"Высокоточным ударом расчеты БПЛА войск беспилотных систем поразили цель, которую ВСУ использовали для снабжения транспорта", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18