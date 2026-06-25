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"Лучше поздно, чем никогда". В ЕК ответили на вопрос о кредите Украине - РИА Новости, 25.06.2026
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16:06 25.06.2026 (обновлено: 16:07 25.06.2026)
"Лучше поздно, чем никогда". В ЕК ответили на вопрос о кредите Украине

Пиньо: первый транш по кредиту ЕС поступит Киеву с опозданием

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый транш в 3,2 миллиарда евро из кредита ЕС размером 90 миллиардов евро поступит Украине с опозданием.
  • Представитель ЕК Паула Пиньо заявила, что это лучше, чем никогда.
БРЮССЕЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Первый транш по 90-миллиардному кредиту ЕС поступит Киеву с опозданием, но "лучше поздно, чем никогда", заявила представитель ЕК Паула Пиньо.
Еврокомиссия намерена в четверг перевести Украине первый транш в 3,2 миллиарда евро из нового кредита общим размером 90 миллиардов евро, заявила ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Можно сказать, что лучше поздно, чем никогда, и это определенно относится к данному кредиту", - сказала Пиньо на брифинге, отвечая на вопрос, будут ли задержки в выплате дальнейших траншей.
Издание Euractiv в среду сообщило, что Евросоюз уберет из первого платежа средства на военные расходы, в частности на финансирование производства БПЛА. По информации источников СМИ, это связано с затруднениями у еврочиновников надлежащим образом проконтролировать расходование средств.
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