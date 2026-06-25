"Лучше поздно, чем никогда". В ЕК ответили на вопрос о кредите Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Первый транш в 3,2 миллиарда евро из кредита ЕС размером 90 миллиардов евро поступит Украине с опозданием.

Представитель ЕК Паула Пиньо заявила, что это лучше, чем никогда.

БРЮССЕЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Первый транш по 90-миллиардному кредиту ЕС поступит Киеву с опозданием, но "лучше поздно, чем никогда", заявила представитель ЕК Паула Пиньо.

Еврокомиссия намерена в четверг перевести Украине первый транш в 3,2 миллиарда евро из нового кредита общим размером 90 миллиардов евро, заявила ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Можно сказать, что лучше поздно, чем никогда, и это определенно относится к данному кредиту", - сказала Пиньо на брифинге, отвечая на вопрос, будут ли задержки в выплате дальнейших траншей.