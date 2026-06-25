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Трамп заявил, что может обрадовать Турцию во время визита на саммит НАТО - РИА Новости, 25.06.2026
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00:31 25.06.2026 (обновлено: 10:28 25.06.2026)
Трамп заявил, что может обрадовать Турцию во время визита на саммит НАТО

Трамп заявил, что может обрадовать Турцию по вопросу поставок истребителей F-35

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете
Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможных поставках истребителей F-35 и двигателей F-110 Турции, заявил, что может обрадовать Анкару во время своего визита на саммит НАТО.
  • Трамп назва Турцию сильным членом НАТО.
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможных поставках истребителей F-35 и двигателей F-110 Турции, заявил, что может обрадовать Анкару во время своего визита на саммит НАТО.
"Думаю, да. Он (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - ред.) член НАТО. Некоторые так его не воспринимают, но на самом деле это так. Он сильный член НАТО. Да, я, наверное, сделаю кое-что, что его очень обрадует", - сказал Трамп журналистам на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос.
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Ранее турецкие власти неоднократно заявляли, что ожидают участия американского лидера в саммите НАТО, который пройдет в Анкаре 7–8 июля. По оценкам турецких чиновников, присутствие Трампа имеет ключевое значение для обсуждения ряда вопросов, стоящих на повестке встречи лидеров стран альянса.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). В декабре 2025 года глава МИД Турции Хакан Фидан сообщал, что президент США отдал указания начать процедуры по снятию санкций CAATSA.
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В миреТурцияСШААнкара (провинция)Дональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганМарк РюттеНАТОF-35С-400 «Триумф»
 
 
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