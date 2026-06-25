Трамп заявил, что может обрадовать Турцию во время визита на саммит НАТО

ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможных поставках истребителей F-35 и двигателей F-110 Турции, заявил, что может обрадовать Анкару во время своего визита на саммит НАТО.

В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). В декабре 2025 года глава МИД Турции Хакан Фидан сообщал, что президент США отдал указания начать процедуры по снятию санкций CAATSA.