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Трамп сообщил, что Инфантино попросил его вручить кубок победителю ЧМ - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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Футбол
 
00:14 25.06.2026
Трамп сообщил, что Инфантино попросил его вручить кубок победителю ЧМ

Трамп заявил, что глава ФИФА Инфантино попросил его вручить трофей победителю ЧМ

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Кубок мира по футболу - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что глава ФИФА Джанни Инфантино попросил его вручить трофей победителю чемпионата мира по футболу.
  • Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что глава ФИФА Джанни Инфантино попросил его вручить трофей победителю чемпионата мира по футболу.
"Я думаю, Джанни сделал отличную работу. И, да, он попросил меня вручить кубок", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля на стадионе в Нью-Джерси по соседствую с Нью-Йорком.
Президент ФИФА Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Инфантино заявил, что он вместе с Трампом вручит трофей победителям ЧМ
23 июня, 20:47
 
ФутболСпортСШАКанадаМексикаДжанни ИнфантиноДональд ТрампМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
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