Россияне завоевали серебро в смешанных командах на юниорском ЧМ по стрельбе

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россияне Степан Константинов и Ксения Самофалова завоевали серебро в соревнованиях смешанных команд в дисциплине трап на юниорском чемпионате мира по пулевой стендовой стрельбе в Зуле (Германия).