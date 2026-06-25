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Россияне завоевали серебро в смешанных командах на юниорском ЧМ по стрельбе - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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16:58 25.06.2026 (обновлено: 17:14 25.06.2026)

Россияне завоевали серебро в смешанных командах на юниорском ЧМ по стрельбе

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкОлимпиада-2020. Стрельба. Пневматический пистолет. Смешанная команда
Олимпиада-2020. Стрельба. Пневматический пистолет. Смешанная команда - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Степан Константинов и Ксения Самофалова из России завоевали серебро в соревнованиях смешанных команд в дисциплине «трап» на юниорском чемпионате мира по пулевой стендовой стрельбе в Зуле (Германия).
  • Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россияне Степан Константинов и Ксения Самофалова завоевали серебро в соревнованиях смешанных команд в дисциплине трап на юниорском чемпионате мира по пулевой стендовой стрельбе в Зуле (Германия).
В финале россияне поразили 30 мишеней из 40 возможных. Победу с мировым юношеским рекордом одержали итальянцы Франческо Танфолио и Мария Иовинелла (35 пораженных мишеней), бронзу завоевали американцы Калеб Хоринек и Ава-Элизабет Даунс (22).
Чемпионат мира завершится 26 июня. Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.
Олимпиада-2020. Стрельба. Пневматический пистолет. Смешанная команда - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Сметанкина завоевала золото ЧМ по стрельбе из пистолета среди юниорок
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