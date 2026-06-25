Россияне завоевали серебро в смешанных командах на юниорском ЧМ по стрельбе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Степан Константинов и Ксения Самофалова из России завоевали серебро в соревнованиях смешанных команд в дисциплине «трап» на юниорском чемпионате мира по пулевой стендовой стрельбе в Зуле (Германия).
- Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россияне Степан Константинов и Ксения Самофалова завоевали серебро в соревнованиях смешанных команд в дисциплине трап на юниорском чемпионате мира по пулевой стендовой стрельбе в Зуле (Германия).
В финале россияне поразили 30 мишеней из 40 возможных. Победу с мировым юношеским рекордом одержали итальянцы Франческо Танфолио и Мария Иовинелла (35 пораженных мишеней), бронзу завоевали американцы Калеб Хоринек и Ава-Элизабет Даунс (22).
Чемпионат мира завершится 26 июня. Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.