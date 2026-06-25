Сметанкина завоевала золото ЧМ по стрельбе из пистолета среди юниорок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка София Сметанкина заняла первое место по стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров среди юниорок на чемпионате мира в Зуле (Германия), набрав 540 очков при 12 «иксах».
- В командных соревнованиях в стрельбе из пистолетов на дистанции 50 метров победу также одержала сборная России в составе Ислама Шамсутдинова, Богдана Панфилова и Владислава Макарова, набрав 1672 очка.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россиянка София Сметанкина заняла первое место по стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров среди юниорок на чемпионате мира в Зуле (Германия).
Сметанкина набрала 540 очков при 12 "иксах". Второй стала представительница Индии Айшвария Балехосур (540 - 11 "иксов"). Третье место заняла Ариюнзая Амарбаясгалан (535).
В командных соревнованиях в стрельбе из пистолетов на дистанции 50 метров победу также одержали российские спортсмены. Сборная России в составе Ислама Шамсутдинова, Богдана Панфилова и Владислава Макарова заняла первое место, набрав 1672 очка. Второе место заняла команда Индии (1610), третье – украинцы (1604).
Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.