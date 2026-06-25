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Степашин предложил отмахнуться от дипфейков кнопочным телефоном - РИА Новости, 25.06.2026
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13:17 25.06.2026
Степашин предложил отмахнуться от дипфейков кнопочным телефоном

Степашин посоветовал пользоваться кнопочным телефоном, чтобы не быть обманутым

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБывший премьер-министр РФ Сергей Степашин
Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполнительный секретарь координационного совета генпрокуроров стран СНГ Юрий Жданов выступил с докладом об эволюции технологии Deepfake в руках мошенников.
  • Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин посоветовал пользоваться кнопочным телефоном, чтобы не стать жертвой мошенников, использующих дипфейки.
  • XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин посоветовал пользоваться кнопочным телефоном, чтобы не стать жертвой мошенников, использующих дипфейки.
В рамках ПМЮФ с докладом "Современная киберпреступность. Безвизовый режим для грабежа" выступил исполнительный секретарь координационного совета генпрокуроров стран CНГ Юрий Жданов. В частности, он рассказал об эволюции технологии Deepfake в руках мошенников.
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"Для того, чтобы не попасть в такой просак, надо пользоваться кнопочным телефоном", - сказал Степашин после доклада Жданова.
Deepfake - это видео, аудио и изображения, созданные с помощью нейросетей и практически не отличимые от реальных. Наиболее распространенные виды дипфейков – гиперреалистичная замена лиц в видео, аудиодипфейки и фотореалистичные портреты, используемые в рекламе и соцсетях.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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ТехнологииСанкт-ПетербургСергей СтепашинАссоциация юристов РоссииЮрий Жданов
 
 
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