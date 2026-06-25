Осинькин останется главным тренером "Сочи" после вылета из РПЛ

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Игорь Осинькин продолжит возглавлять "Сочи" после вылета команды из Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Осинькин будет работать с командой в сезоне-2026/27. Вместе со специалистом остались старший тренер Сергей Корниленко, тренеры Михаил Семерня, Арсен Папикян и Шалва Керашвили. По истечении срока контракта команду покинули тренер вратарей Алексей Антонюк и тренер по физической подготовке Пэтру Лэзэрэску. Их заменили Максим Фролкин и Рамиль Шарипов соответственно.
По итогам сезона-2025/26 "Сочи" занял последнее, 16-е место в РПЛ и вылетел в Первую лигу.
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