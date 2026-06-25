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СМИ: четыре страны ЕС не хотят введения запрета на ввоз рыбы из России - РИА Новости, 25.06.2026
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15:57 25.06.2026
СМИ: четыре страны ЕС не хотят введения запрета на ввоз рыбы из России

EUobserver в ЕС не хотят введения запрета на ввоз рыбы из РФ в рамках санкций

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПродажа рыбы московском супермаркете
Продажа рыбы московском супермаркете - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Продажа рыбы московском супермаркете. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Четыре страны ЕС возражают против внесения в следующий пакет антироссийских санкций положения о запрете на импорт рыбы из РФ.
  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о предложении ввести полный запрет на импорт ряда рыбной продукции, включая треску.
  • Крупнейшими импортерами российской рыбы являются Германия, Франция, Нидерланды и Польша, и некоторые из этих стран могут колебаться из-за потенциального влияния запрета на их рынки труда.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Четыре страны ЕС возражают против внесения в следующий пакет антироссийских санкций положения о запрете на импорт рыбы из РФ, сообщает издание EUobserver со ссылкой на неназванных дипломатов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что в рамках нового санкционного пакета против России предлагается ввести полный запрет на импорт ряда рыбной продукции, включая треску.
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"Порядка четырех государств ЕС по-прежнему возражают против предлагаемого запрета на импорт российской рыбы", - приводит издание данные дипломатов.
При этом дипломаты не назвали страны, о которых идет речь, сославшись на конфиденциальность информации. Однако, издание отмечает, что, согласно данным Еврокомиссии, крупнейшими импортерами российской рыбы являются Германия, Франция, Нидерланды и Польша.
По мнению одного из дипломатов, ряд стран колеблются в принятии решения, поскольку принятие подобной меры может потенциально оказать значительное влияние на их рынки труда.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Лидер РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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