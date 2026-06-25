СМИ: четыре страны ЕС не хотят введения запрета на ввоз рыбы из России

Краткий пересказ от РИА ИИ Четыре страны ЕС возражают против внесения в следующий пакет антироссийских санкций положения о запрете на импорт рыбы из РФ.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о предложении ввести полный запрет на импорт ряда рыбной продукции, включая треску.

Крупнейшими импортерами российской рыбы являются Германия, Франция, Нидерланды и Польша, и некоторые из этих стран могут колебаться из-за потенциального влияния запрета на их рынки труда.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Четыре страны ЕС возражают против внесения в следующий пакет антироссийских санкций положения о запрете на импорт рыбы из РФ, сообщает издание EUobserver со ссылкой на неназванных дипломатов.

"Порядка четырех государств ЕС по-прежнему возражают против предлагаемого запрета на импорт российской рыбы", - приводит издание данные дипломатов.

При этом дипломаты не назвали страны, о которых идет речь, сославшись на конфиденциальность информации. Однако, издание отмечает, что, согласно данным Еврокомиссии, крупнейшими импортерами российской рыбы являются Германия, Франция, Нидерланды и Польша.

По мнению одного из дипломатов, ряд стран колеблются в принятии решения, поскольку принятие подобной меры может потенциально оказать значительное влияние на их рынки труда.