Краткий пересказ от РИА ИИ
- Четыре страны ЕС возражают против внесения в следующий пакет антироссийских санкций положения о запрете на импорт рыбы из РФ.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о предложении ввести полный запрет на импорт ряда рыбной продукции, включая треску.
- Крупнейшими импортерами российской рыбы являются Германия, Франция, Нидерланды и Польша, и некоторые из этих стран могут колебаться из-за потенциального влияния запрета на их рынки труда.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Четыре страны ЕС возражают против внесения в следующий пакет антироссийских санкций положения о запрете на импорт рыбы из РФ, сообщает издание EUobserver со ссылкой на неназванных дипломатов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что в рамках нового санкционного пакета против России предлагается ввести полный запрет на импорт ряда рыбной продукции, включая треску.
"Порядка четырех государств ЕС по-прежнему возражают против предлагаемого запрета на импорт российской рыбы", - приводит издание данные дипломатов.
При этом дипломаты не назвали страны, о которых идет речь, сославшись на конфиденциальность информации. Однако, издание отмечает, что, согласно данным Еврокомиссии, крупнейшими импортерами российской рыбы являются Германия, Франция, Нидерланды и Польша.
По мнению одного из дипломатов, ряд стран колеблются в принятии решения, поскольку принятие подобной меры может потенциально оказать значительное влияние на их рынки труда.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Лидер РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.