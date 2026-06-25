В Венесуэле после землетрясения пропал футболист

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Нападающий футбольного клуба "Универсидад Сентраль" из Каракаса Йимверт Берротеран пропал после землетрясения в Венесуэле, сообщил журналист Элиас Лопес в соцсети X.

"Игрок молодежной сборной Венесуэлы по футболу Йимверт Берротеран пропал без вести после землетрясения в районе Лос-Коралес, штат Ла-Гуайра", - написал Лопес.

Берротерану 18 лет. В текущем сезоне, который стартовал в январе, он провел три матча за основную команду. Также форвард является игроком сборной Венесуэлы, составленной из футболистов до 20 лет.