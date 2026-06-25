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В Венесуэле после землетрясения пропал футболист - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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11:49 25.06.2026 (обновлено: 12:13 25.06.2026)
В Венесуэле после землетрясения пропал футболист

Лопес: футболист молодежной сборной Венесуэлы пропал после землетрясения

© REUTERS / Gaby OraaПоследствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла
Последствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© REUTERS / Gaby Oraa
Последствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Нападающий футбольного клуба "Универсидад Сентраль" из Каракаса Йимверт Берротеран пропал после землетрясения в Венесуэле, сообщил журналист Элиас Лопес в соцсети X.
В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что по меньшей мере 32 человека погибли и более 700 получили ранения в результате мощного землетрясения.
"Игрок молодежной сборной Венесуэлы по футболу Йимверт Берротеран пропал без вести после землетрясения в районе Лос-Коралес, штат Ла-Гуайра", - написал Лопес.
Берротерану 18 лет. В текущем сезоне, который стартовал в январе, он провел три матча за основную команду. Также форвард является игроком сборной Венесуэлы, составленной из футболистов до 20 лет.
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
В соцсетях появились кадры последствий землетрясения в Венесуэле
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