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В СК рассказали об ответных мерах за соблюдения антироссийских санкций - РИА Новости, 25.06.2026
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14:43 25.06.2026
В СК рассказали об ответных мерах за соблюдения антироссийских санкций

СК предложил ввести ответственность за соблюдения антироссийских санкций

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве
Здание Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Следственного комитета РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководитель управления контроля за следственными органами СК РФ Владимир Макаров заявил, что установление ответственности для управленцев за соблюдение антироссийских санкций будет эффективной мерой борьбы.
  • Значительное количество стран ЕС на законодательном уровне предусмотрели уголовную ответственность за нарушение односторонних антироссийских санкций.
  • В 2022 году Следственный комитет поддержал инициативу о внесении в статью 201 УК РФ изменений, чтобы установить ответственность за злоупотребление полномочиями в целях соблюдения иностранных санкций.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Предложение об установлении ответственности для управленцев за соблюдение антироссийских санкций будет эффективной мерой борьбы, заявил руководитель управления контроля за следственными органами СК РФ Владимир Макаров на полях ПМЮФ.
По его словам, значительное количество стран ЕС на законодательном уровне предусмотрели уголовную ответственность для физлиц и юрлиц, нарушающих односторонние антироссийские санкции.
"Складывающаяся ситуация требует принятие ответных мер", - считает Макаров.
Он напомнил, что в 2022 году Следственный комитет поддержал инициативу о внесении в статью 201 УК РФ изменений. По его словам, предлагалось дополнить статью УК РФ новым квалифицирующим признаком.
"Установить ответственность за злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, когда такие действия совершаются именно в целях соблюдения иностранных санкций. Да, мы считаем, что реализация данной нормы будет эффективным инструментом", - пояснил он.
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