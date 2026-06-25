СК предложил закрепить возможность конфискации имущества после смерти

Краткий пересказ от РИА ИИ
- СК предлагает закрепить в УПК возможность розыска и конфискации преступного имущества после смерти фигуранта.
- Имущество нередко обнаруживается уже после направления дела в суд, когда действующее регулирование не позволяет полноценно обратить взыскание на вновь выявленные активы.
- Предлагается закрепить в уголовно-процессуальном законе новое основание выделения уголовного дела исключительно для установления, розыска и конфискации имущества криминального происхождения.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Следственный комитет России предлагает закрепить в Уголовно-процессуальном кодексе возможность розыска и конфискации преступного имущества после смерти фигуранта, заявил советник при председателе СК РФ Александр Федоров.
"Еще одна инициатива – возможность продолжения поиска преступных активов после завершения расследования основного уголовного дела либо после смерти фигуранта", - сказал он на полях ПМЮФ.
По его словам, на практике имущество нередко обнаруживается уже после направления дела в суд, когда действующее регулирование не позволяет полноценно обратить взыскание на вновь выявленные активы.
"В связи с этим предлагается закрепить в уголовно-процессуальном законе новое основание выделения уголовного дела исключительно для установления, розыска и конфискации имущества криминального происхождения", - заключил он.
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