Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий немецкого «Байера» Патрик Шик объявил о завершении карьеры в сборной Чехии по футболу.
- Сборная Чехии завершила участие в чемпионате мира, проиграв в третьем туре группового этапа сборной Мексики со счетом 0:3.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Нападающий немецкого "Байера" Патрик Шик объявил о завершении карьеры в сборной Чехии по футболу, сообщается на странице национальной команды в соцсети Х.
Утром в четверг по московскому времени сборная Чехии завершила участие в чемпионате мира в США, Канаде и Мексике, проиграв в третьем туре группового этапа сборной Мексики (0:3). За три матча первенства Шик не отметился забитыми мячами.
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"Он оставил после себя незабываемые голы и моменты, которые чешские болельщики будут помнить еще долго. Спасибо за каждый матч, каждый гол и за гордость, с которой ты представлял Чехию", - говорится в заявлении.
Шику 30 лет, на его счету 56 матчей и 26 голов за сборную страны. На чемпионате Европы - 2020 он забил пять мячей и стал лучшим бомбардиром турнира. Его гол ударом с центра поля в ворота сборной Шотландии был признан лучшим на турнире.