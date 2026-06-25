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Лучший бомбардир Евро после вылета с ЧМ завершил карьеру в сборной в 30 лет - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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Футбол
 
21:24 25.06.2026
Лучший бомбардир Евро после вылета с ЧМ завершил карьеру в сборной в 30 лет

Лучший бомбардир Евро-2020 Шик завершил карьеру в сборной Чехии по футболу

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФутбол. Отборочный матч ЧМ-2022. Белоруссия - Чехия
Футбол. Отборочный матч ЧМ-2022. Белоруссия - Чехия - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий немецкого «Байера» Патрик Шик объявил о завершении карьеры в сборной Чехии по футболу.
  • Сборная Чехии завершила участие в чемпионате мира, проиграв в третьем туре группового этапа сборной Мексики со счетом 0:3.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Нападающий немецкого "Байера" Патрик Шик объявил о завершении карьеры в сборной Чехии по футболу, сообщается на странице национальной команды в соцсети Х.
Утром в четверг по московскому времени сборная Чехии завершила участие в чемпионате мира в США, Канаде и Мексике, проиграв в третьем туре группового этапа сборной Мексики (0:3). За три матча первенства Шик не отметился забитыми мячами.
«
"Он оставил после себя незабываемые голы и моменты, которые чешские болельщики будут помнить еще долго. Спасибо за каждый матч, каждый гол и за гордость, с которой ты представлял Чехию", - говорится в заявлении.
Шику 30 лет, на его счету 56 матчей и 26 голов за сборную страны. На чемпионате Европы - 2020 он забил пять мячей и стал лучшим бомбардиром турнира. Его гол ударом с центра поля в ворота сборной Шотландии был признан лучшим на турнире.
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