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Эксперт объяснил, зачем работу самозанятых ограничили 60 часами - РИА Новости, 25.06.2026
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12:51 25.06.2026 (обновлено: 13:13 25.06.2026)
Эксперт объяснил, зачем работу самозанятых ограничили 60 часами

Родин: работу самозанятых ограничили для улучшения отношений с работодателем

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФрилансер
Фрилансер - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кабмин России утвердил критерии оказания услуг компаниям фрилансерами через посреднические цифровые платформы.
  • Самозанятые и ИП смогут считаться фрилансерами, если будут работать на одну организацию не более 60 часов в месяц в течение полугода.
  • Решение направлено на предотвращение подмены трудовых отношений гражданско-правовыми и обеспечение дополнительной защиты всех участников рынка.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Ограничение по количеству рабочих часов для фрилансеров на одну организацию поможет корректнее выстраивать их взаимоотношения с работодателем, чтобы не допустить подмены одной формы занятости другими, сообщил РИА Новости финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.
Кабмин РФ утвердил критерии оказания услуг компаниям фрилансерами через посреднические цифровые платформы - самозанятые и ИП смогут считаться таковыми, если будут работать на одну организацию не более 60 часов в месяц в течение полугода, сообщили накануне в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
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"Это необходимо, чтобы не происходило подмены трудовых отношений гражданско-правовыми. Принятое решение позволит бизнесу безопасно привлекать фрилансеров, а самозанятым - иметь подработку", - пояснил Родин.
Такое решение стало очередным шагом для развития платформенной экономики, однако данное решение все же рассчитано на перспективу, и чтобы перестроить многие процессы взаимодействия бизнеса и фрилансера, потребуется ни один год, отметил эксперт.
"Также цель данного решения - обеспечить дополнительную защиту покупателей, продавцов и исполнителей, на элементарном уровне урегулировать эти взаимоотношения", - добавил он.
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