Эксперт объяснил, зачем работу самозанятых ограничили 60 часами

Краткий пересказ от РИА ИИ Кабмин России утвердил критерии оказания услуг компаниям фрилансерами через посреднические цифровые платформы.

Самозанятые и ИП смогут считаться фрилансерами, если будут работать на одну организацию не более 60 часов в месяц в течение полугода.

Решение направлено на предотвращение подмены трудовых отношений гражданско-правовыми и обеспечение дополнительной защиты всех участников рынка.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Ограничение по количеству рабочих часов для фрилансеров на одну организацию поможет корректнее выстраивать их взаимоотношения с работодателем, чтобы не допустить подмены одной формы занятости другими, сообщил РИА Новости финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

Кабмин РФ утвердил критерии оказания услуг компаниям фрилансерами через посреднические цифровые платформы - самозанятые и ИП смогут считаться таковыми, если будут работать на одну организацию не более 60 часов в месяц в течение полугода, сообщили накануне в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко

"Это необходимо, чтобы не происходило подмены трудовых отношений гражданско-правовыми. Принятое решение позволит бизнесу безопасно привлекать фрилансеров, а самозанятым - иметь подработку", - пояснил Родин.

Такое решение стало очередным шагом для развития платформенной экономики, однако данное решение все же рассчитано на перспективу, и чтобы перестроить многие процессы взаимодействия бизнеса и фрилансера, потребуется ни один год, отметил эксперт.