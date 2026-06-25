Эксперт объяснил, зачем работу самозанятых ограничили 60 часами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кабмин России утвердил критерии оказания услуг компаниям фрилансерами через посреднические цифровые платформы.
- Самозанятые и ИП смогут считаться фрилансерами, если будут работать на одну организацию не более 60 часов в месяц в течение полугода.
- Решение направлено на предотвращение подмены трудовых отношений гражданско-правовыми и обеспечение дополнительной защиты всех участников рынка.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Ограничение по количеству рабочих часов для фрилансеров на одну организацию поможет корректнее выстраивать их взаимоотношения с работодателем, чтобы не допустить подмены одной формы занятости другими, сообщил РИА Новости финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.
Кабмин РФ утвердил критерии оказания услуг компаниям фрилансерами через посреднические цифровые платформы - самозанятые и ИП смогут считаться таковыми, если будут работать на одну организацию не более 60 часов в месяц в течение полугода, сообщили накануне в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
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"Это необходимо, чтобы не происходило подмены трудовых отношений гражданско-правовыми. Принятое решение позволит бизнесу безопасно привлекать фрилансеров, а самозанятым - иметь подработку", - пояснил Родин.
Такое решение стало очередным шагом для развития платформенной экономики, однако данное решение все же рассчитано на перспективу, и чтобы перестроить многие процессы взаимодействия бизнеса и фрилансера, потребуется ни один год, отметил эксперт.
"Также цель данного решения - обеспечить дополнительную защиту покупателей, продавцов и исполнителей, на элементарном уровне урегулировать эти взаимоотношения", - добавил он.