Краткий пересказ от РИА ИИ Поспешное открытие новых глав переговоров о вступлении Украины в ЕС было бы нечестным по отношению к другим странам-кандидатам, заявил Мадьяр.

Венгрия не поддержит форсирование переговоров о вступлении Украины в ЕС и в этом не одинока среди стран ЕС.

Страна придерживается подхода, основанного на заслугах, и считает, что ко всем странам-кандидатам необходимо применять подход, основанный на реальных результатах.

БУДАПЕШТ, 25 июн - РИА Новости. Поспешное открытие новых глав переговоров о вступлении Украины в ЕС было бы нечестным по отношению к другим странам-кандидатам, которые годами ждут своей очереди, и позицию Венгрии по этому вопросу разделяют и другие страны ЕС, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

Венгерский премьер сообщил, что спустя неделю после открытия первой главы переговоров с Украиной Евросоюз уже предлагает странам-членам одобрить открытие новых глав.

"Это не логично и не честно по отношению к странам Западных Балкан... ЕС не должен посылать странам Западных Балкан сигнал о том, что они годами работали напрасно, они не получат открытия новой главы, а Украина даже не начала или только собирается начать работу, и мы откроем для нее все главы", - сказал Мадьяр на правительственном брифинге.

По его словам, Венгрия не поддержит форсирование переговоров, и в этом она "не одинока".

"Многие страны считают, и я думаю, это правильно, что ко всем странам-кандидатам необходимо применять подход, основанный на заслугах, на реальных результатах, потому что в противном случае Евросоюз потеряет доверие в глазах народов стран, которые хотят к нам присоединиться", - отметил Мадьяр.

В начале июня Мадьяр заявлял, что Будапешт после соглашения с Киевом по возвращению прав закарпатских венгров не будет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. При этом Венгрия по-прежнему против ускоренного вступления какой-либо страны, включая Украину, в ЕС и придерживается подхода, "основанного на заслугах", подчеркивал он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 12 июня сообщила, что все страны ЕС согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в союз. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ЕС развалится, если Украина будет принята в сообщество.