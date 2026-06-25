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Мадьяр назвал ускорение переговоров с Украиной по вступлению в ЕС нечестным - РИА Новости, 25.06.2026
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21:35 25.06.2026
Мадьяр назвал ускорение переговоров с Украиной по вступлению в ЕС нечестным

Мадьяр назвал форсирование переговоров с Украиной по вступлению в ЕС нечестным

© AP Photo / Denes ErdosПетер Мадьяр
Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Петер Мадьяр. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поспешное открытие новых глав переговоров о вступлении Украины в ЕС было бы нечестным по отношению к другим странам-кандидатам, заявил Мадьяр.
  • Венгрия не поддержит форсирование переговоров о вступлении Украины в ЕС и в этом не одинока среди стран ЕС.
  • Страна придерживается подхода, основанного на заслугах, и считает, что ко всем странам-кандидатам необходимо применять подход, основанный на реальных результатах.
БУДАПЕШТ, 25 июн - РИА Новости. Поспешное открытие новых глав переговоров о вступлении Украины в ЕС было бы нечестным по отношению к другим странам-кандидатам, которые годами ждут своей очереди, и позицию Венгрии по этому вопросу разделяют и другие страны ЕС, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.
Венгерский премьер сообщил, что спустя неделю после открытия первой главы переговоров с Украиной Евросоюз уже предлагает странам-членам одобрить открытие новых глав.
"Это не логично и не честно по отношению к странам Западных Балкан... ЕС не должен посылать странам Западных Балкан сигнал о том, что они годами работали напрасно, они не получат открытия новой главы, а Украина даже не начала или только собирается начать работу, и мы откроем для нее все главы", - сказал Мадьяр на правительственном брифинге.
По его словам, Венгрия не поддержит форсирование переговоров, и в этом она "не одинока".
"Многие страны считают, и я думаю, это правильно, что ко всем странам-кандидатам необходимо применять подход, основанный на заслугах, на реальных результатах, потому что в противном случае Евросоюз потеряет доверие в глазах народов стран, которые хотят к нам присоединиться", - отметил Мадьяр.
В начале июня Мадьяр заявлял, что Будапешт после соглашения с Киевом по возвращению прав закарпатских венгров не будет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. При этом Венгрия по-прежнему против ускоренного вступления какой-либо страны, включая Украину, в ЕС и придерживается подхода, "основанного на заслугах", подчеркивал он.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 12 июня сообщила, что все страны ЕС согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в союз. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ЕС развалится, если Украина будет принята в сообщество.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
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