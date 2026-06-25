Зорькин назвал попытки создать "постчеловека" угрозой будущему человечества

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин заявил, что попытки создать «постчеловека» со сверхспособностями представляют угрозу конституционному строю и будущему человечества.

Валерий Зорькин выступил с лекцией «Тернистый путь к цивилизации права» на Петербургском международном юридическом форуме.

По оценке Зорькина, психофизиологическое несовершенство человека и его смертность являются фундаментальными условиями свободы и достоинства, морали и права.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Любые попытки создать "постчеловека" со сверхспособностями необходимо признать безусловной угрозой конституционному строю и даже будущему человечества, заявил председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин.

Зорькин в четверг выступил с лекцией "Тернистый путь к цивилизации права" на Петербургском международном юридическом форуме.

"Любые попытки создать "постчеловека" с когнитивными или физическими возможностями, недостижимыми для обычного человека, уничтожая единственную абсолютную ценность –– человеческое достоинство, должны быть признаны безусловной и всеобъемлющей угрозой конституционному строю, и даже шире –– будущему человечества", - сказал он.

По оценке Зорькина, психофизиологическое несовершенство человека, как и его смертность, не являются тем, что IT-специалисты называют "багами".

"(Это – ред.) фундаментальные условия свободы и достоинства, морали и права, источник всех онтологических смыслов", - считает председатель КС РФ