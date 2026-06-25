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Зорькин назвал попытки создать "постчеловека" угрозой будущему человечества - РИА Новости, 25.06.2026
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13:06 25.06.2026
Зорькин назвал попытки создать "постчеловека" угрозой будущему человечества

Зорькин: любые попытки создать постчеловека угрожают конституционному строю

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВалерий Зорькин
Валерий Зорькин - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Валерий Зорькин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин заявил, что попытки создать «постчеловека» со сверхспособностями представляют угрозу конституционному строю и будущему человечества.
  • Валерий Зорькин выступил с лекцией «Тернистый путь к цивилизации права» на Петербургском международном юридическом форуме.
  • По оценке Зорькина, психофизиологическое несовершенство человека и его смертность являются фундаментальными условиями свободы и достоинства, морали и права.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Любые попытки создать "постчеловека" со сверхспособностями необходимо признать безусловной угрозой конституционному строю и даже будущему человечества, заявил председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин.
Зорькин в четверг выступил с лекцией "Тернистый путь к цивилизации права" на Петербургском международном юридическом форуме.
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"Любые попытки создать "постчеловека" с когнитивными или физическими возможностями, недостижимыми для обычного человека, уничтожая единственную абсолютную ценность –– человеческое достоинство, должны быть признаны безусловной и всеобъемлющей угрозой конституционному строю, и даже шире –– будущему человечества", - сказал он.
По оценке Зорькина, психофизиологическое несовершенство человека, как и его смертность, не являются тем, что IT-специалисты называют "багами".
"(Это – ред.) фундаментальные условия свободы и достоинства, морали и права, источник всех онтологических смыслов", - считает председатель КС РФ.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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РоссияСанкт-ПетербургВалерий Зорькин
 
 
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