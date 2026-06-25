Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото

Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе

© AP Photo / Virginia Mayo Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе

Краткий пересказ от РИА ИИ Читатели раскритиковали Зеленского за позицию по УПА* и заявили, что его слова не повлияют на статус и политику Польши.

Комментаторы обвинили Украину в коррупции и экономической слабости, а также призвали Варшаву занять более жесткую позицию по отношению к Киеву.

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Пользователи портала Пользователи портала Wirtualna Polska раскритиковали Владимира Зеленского на фоне скандала с героизацией УПА*.

"Статус Польши не зависит от того, кто что скажет или кто куда приедет или не приедет. Он зависит от состояния ее экономики и армии. Зеленский возглавляет сильно разрушенное военными действиями и коррупцией государство. То, что он что-то сказал, на нас никак не влияет. Максимум, чего он может добиться — краткого всплеска эмоций и кликов в интернете", — написал один.

"О чем тут вообще говорить. УПА* — это убийцы невинного польского гражданского населения, и точка. Никаких уступок в этом вопросе быть не может. Доказательства неоспоримы. Факты — упрямая вещь", — подчеркнул другой.

"Чтобы подвинуть Польшу, нужно иметь экономику. Украина сейчас не может сама содержать свою, не сможет и в мирное время. Вот и все. А коррупция и олигархия окончательно Украину добьют. Так что прежде, чем Украина станет что-то значить на международной арене, пройдет еще много десятилетий, а Польша развивается быстрыми темпами. Украинцы просто поверили в собственную пропаганду", — отметил третий.

"С Украиной нужно разговаривать только жестко, без сантиментов. Выставить счет на 20 миллиардов евро за поставки военной техники и прочего. Так уж и быть, с рассрочкой на 20 лет под проценты", — резюмировал еще один пользователь.

В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Зеленского ордена Белого Орла из-за героизации на Украине главарей УПА*. В ответ глава киевского режима заявил, что подобная риторика президента Польши может плохо для него закончиться.

При этом от польской государственной награды отказались три экс-президента Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко**. Аналогично поступили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов***, украинский посол в Варшаве Василий Бондар и другие украинские деятели.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.

** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

*** Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.