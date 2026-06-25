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Конференция по Украине в Польше пройдет при разгоревшемся скандале - РИА Новости, 25.06.2026
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01:03 25.06.2026 (обновлено: 02:03 25.06.2026)
Конференция по Украине в Польше пройдет при разгоревшемся скандале

Конференция по Украине в Польше пройдет на фоне антиукраинских настроений

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГданьск
Гданьск - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Гданьск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Гданьске 25–26 июня пройдет международная конференция по Украине — Ukraine Recovery Conference 2026, которую совместно организуют Киев и Варшава.
  • Между Польшей и Украиной разразился скандал из-за чествования военных преступников киевскими властями, что привело к лишению Зеленского высшей награды Польши — ордена Белого орла.
  • Зеленский отказался от визита в Польшу и участия в конференции, а его жена Елена также отказалась от посещения Польши, руководить украинской делегацией будет премьер-министр Юлия Свириденко.
ВАРШАВА, 25 июн – РИА Новости. Конференция по Украине в польском Гданьске пройдет на фоне скандала с чествованием нацистских преступников и антиукраинских настроений.
В Гданьске 25-26 июня пройдет международная конференция по Украине - Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026). Мероприятие совместно организуют Киев и Варшава. Как анонсировали польские власти, в ней должны были принять участие руководители Польши и Украины, в том числе Владимир Зеленский, ведущие представители бизнеса. Как анонсировал ранее премьер-министр Польши Дональд Туск, на этом мероприятии планируется подписать около 200 коммерческих соглашений.
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Однако, когда подготовка к конференции уже шла полным ходом, между Польшей и Украиной разразился очередной скандал, вызванный новым витком чествования военных преступников киевскими властями.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН также могут перезахоронить.
После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого орла - за героизацию деятелей Украинской повстанческой армии* (УПА*). Вслед за этим от польских наград отказались ряд украинских политиков.
В итоге Зеленский отказался от визита в Польшу и участия в этой конференции. Сначала он планировал отправить вместо себя в Гданьск свою жену Елену. До последнего дня в программе конференции значилось ее выступление в рамках дискуссии Identity as a Skill for the Future, организованной Гданьским университетом. Однако в последний момент стало известно, что и Елена Зеленская решила отказаться от посещения Польши.
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Руководить украинской делегацией в Гданьске будет премьер-министр Юлия Свириденко.
Не ожидается появления на конференции в Гданьске и президента Польши, который находится в конфронтации с организующим мероприятие правительством страны. Как следует из слов пресс-секретаря кабмина Польши Адама Шлапки, Навроцкого приглашать в Гданьск даже не собирались.
В связи с начинающейся конференцией, бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер предостерег бизнес от инвестиций в Украину. "Любые инвестиции в коррумпированную Украину - огромный риск для любой компании. Все компании, которые захотят там заниматься какими-то делами, должны с этим считаться", - заявил он.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Туск рассказал подробности о конференции по Украине в Гданьске
23 июня, 14:22
 
В миреПольшаУкраинаГданьскВладимир ЗеленскийКароль НавроцкийДональд ТускВооруженные силы УкраиныВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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