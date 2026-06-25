Конференция по Украине в Польше пройдет при разгоревшемся скандале

Краткий пересказ от РИА ИИ В Гданьске 25–26 июня пройдет международная конференция по Украине — Ukraine Recovery Conference 2026, которую совместно организуют Киев и Варшава.

Между Польшей и Украиной разразился скандал из-за чествования военных преступников киевскими властями, что привело к лишению Зеленского высшей награды Польши — ордена Белого орла.

Зеленский отказался от визита в Польшу и участия в конференции, а его жена Елена также отказалась от посещения Польши, руководить украинской делегацией будет премьер-министр Юлия Свириденко.

ВАРШАВА, 25 июн – РИА Новости. Конференция по Украине в польском Гданьске пройдет на фоне скандала с чествованием нацистских преступников и антиукраинских настроений.

Гданьске 25-26 июня пройдет международная конференция по Украине - Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026). Мероприятие совместно организуют Киев и Варшава. Как анонсировали польские власти, в ней должны были принять участие руководители Польши и Украины, в том числе Владимир Зеленский, ведущие представители бизнеса. Как анонсировал ранее премьер-министр Польши Дональд Туск, на этом мероприятии планируется подписать около 200 коммерческих соглашений.

Однако, когда подготовка к конференции уже шла полным ходом, между Польшей и Украиной разразился очередной скандал, вызванный новым витком чествования военных преступников киевскими властями.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН также могут перезахоронить.

После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого орла - за героизацию деятелей Украинской повстанческой армии* (УПА*). Вслед за этим от польских наград отказались ряд украинских политиков.

В итоге Зеленский отказался от визита в Польшу и участия в этой конференции. Сначала он планировал отправить вместо себя в Гданьск свою жену Елену. До последнего дня в программе конференции значилось ее выступление в рамках дискуссии Identity as a Skill for the Future, организованной Гданьским университетом. Однако в последний момент стало известно, что и Елена Зеленская решила отказаться от посещения Польши.

Руководить украинской делегацией в Гданьске будет премьер-министр Юлия Свириденко.

Не ожидается появления на конференции в Гданьске и президента Польши, который находится в конфронтации с организующим мероприятие правительством страны. Как следует из слов пресс-секретаря кабмина Польши Адама Шлапки, Навроцкого приглашать в Гданьск даже не собирались.

В связи с начинающейся конференцией, бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер предостерег бизнес от инвестиций в Украину. "Любые инвестиции в коррумпированную Украину - огромный риск для любой компании. Все компании, которые захотят там заниматься какими-то делами, должны с этим считаться", - заявил он.