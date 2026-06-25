Степанов и Козякина стали чемпионами России по плаванию на открытой воде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Степанов и Полина Козякина стали победителями на дистанции 10 км на чемпионате России по плаванию на открытой воде.
- Степанов, Адеев, Козякина и Курцева выполнили отборочный норматив на чемпионат Европы, который пройдет в Париже.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Александр Степанов и Полина Козякина стали победителями на дистанции 10 км на чемпионате России по плаванию на открытой воде, который проходит в Засечном (Пензенская область).
Степанов преодолел дистанцию за 1 час 55 минут 19,06 секунды. Второе место занял Денис Адеев (1:55.48,91), тройку лидеров замкнул Александр Егоров (1:55.51,64).
Козякина финишировала с результатом 2 часа 4 минуты 5,7 секунды. Второй стала Яна Курцева (2:04.06,18), третьей - Екатерина Сорокина (2:04.07,20).
Степанов, Адеев, Козякина и Курцева выполнили отборочный норматив на чемпионат Европы, который пройдет в Париже.
Чемпионат России по плаванию на открытой воде проходит с 25 по 29 июня.
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