Александр Степанов (Московская область) после финиша в финальном заплыве на 800 метров вольным стилем среди мужчин на чемпионате России по плаванию в Казани.

Степанов и Козякина стали чемпионами России по плаванию на открытой воде

Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Степанов и Полина Козякина стали победителями на дистанции 10 км на чемпионате России по плаванию на открытой воде.

Степанов, Адеев, Козякина и Курцева выполнили отборочный норматив на чемпионат Европы, который пройдет в Париже.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Александр Степанов и Полина Козякина стали победителями на дистанции 10 км на чемпионате России по плаванию на открытой воде, который проходит в Засечном (Пензенская область).

Степанов преодолел дистанцию за 1 час 55 минут 19,06 секунды. Второе место занял Денис Адеев (1:55.48,91), тройку лидеров замкнул Александр Егоров (1:55.51,64).

Козякина финишировала с результатом 2 часа 4 минуты 5,7 секунды. Второй стала Яна Курцева (2:04.06,18), третьей - Екатерина Сорокина (2:04.07,20).

Степанов, Адеев, Козякина и Курцева выполнили отборочный норматив на чемпионат Европы, который пройдет в Париже.