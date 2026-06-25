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Песков назвал парадоксальную ситуацию в восстановлении Украины - РИА Новости, 25.06.2026
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12:54 25.06.2026
Песков назвал парадоксальную ситуацию в восстановлении Украины

Песков: ситуация с восстановлением Украины при участии Польши парадоксальна

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал парадоксальной ситуацию, при которой Польша собирается восстанавливать Украину, где, по его словам, поклоняются нацистам.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал парадоксальной ситуацию, при которой Польша собирается восстанавливать Украину, где поклоняются нацистам.
Он отметил, что на Украине поклоняются нацистам - тем, кто убивал русских, евреев, поляков.
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"Полякам это очень не нравится, с одной стороны. С другой стороны, они собираются восстанавливать Украину, которая поклоняется этим нацистам - парадоксальная ситуация", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как Кремль оценивает проведение конференции в Польше по восстановлению Украины на фоне скандала.
В Гданьске 25-26 июня пройдет международная конференция по Украине - Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026). Мероприятие совместно организуют Киев и Варшава. Как анонсировали польские власти, в ней должны были принять участие руководители Польши и Украины, в том числе Владимир Зеленский, ведущие представители бизнеса. Как говорил ранее премьер-министр Польши Дональд Туск, на этом мероприятии планируется подписать около 200 коммерческих соглашений.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН также могут перезахоронить. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - Ордена Белого орла.
*Запрещенные в России экстремистские организации.
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