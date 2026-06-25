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Пепе вернулся в стартовый состав сборной Кот-д'Ивуара перед игрой с Кюрасао

Краткий пересказ от РИА ИИ Встреча сборных Кот-д'Ивуара и Кюрасао пройдет в четверг в Филадельфии и начнется в 23:00 мск.

Стали известны стартовые составы обеих команд на матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Стали известны стартовые составы сборных Кот-д'Ивуара и Кюрасао на матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча группы E пройдет в четверг в Филадельфии и начнется в 23:00 мск.

За сборную Кот-д'Ивуара с первых минут сыграют Яхья Фофана (вратарь), Усман Дьоманде, Одилон Коссуну, Кристофер Опери, Гела Дуэ, Франк Кессье (капитан), Ибраим Сангаре, Анж-Йоан Бонни, Ян Дьоманде, Амад Диалло и Николя Пепе, который в матче второго тура с немцами (1:2) вышел на замену, а на старте турнира сыграл в основе с эквадорцами (1:0).

Состав сборной Кюрасао выглядит следующим образом: Элой Ром (вратарь), Юриен Гари, Шерел Флоранюс, Армандо Обиспо, Джошуа Бренет, Деверон Фонвилле, Жуниньо Бакуна, Ливано Комененсия, Леандро Бакуна (капитан), Тахит Чонг и Юрген Локадия.