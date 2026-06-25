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Пентагон заплатит почти миллиард долларов за улучшение самолета Судного дня - РИА Новости, 25.06.2026
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03:34 25.06.2026 (обновлено: 08:52 25.06.2026)
Пентагон заплатит почти миллиард долларов за улучшение самолета Судного дня

Пентагон потратит 984 миллиона долларов на модернизацию самолета Судного дня

CC BY-SA 4.0 / Juke Schweizer / Самолет E-4B
Самолет E-4B - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
CC BY-SA 4.0 / Juke Schweizer /
Самолет E-4B . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство войны США заключило контракт на модернизацию и обслуживание самолета Судного дня Е-4В.
  • Пентагон потратит на это 984 миллиона долларов.
  • Работы будут проходить до 24 июня 2037 года.
ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. Министерство войны США потратит почти миллиард долларов на модернизацию и обслуживание самолета Судного дня Е-4В.
"Компания Strategic Mission Systems получила контракт с неопределенным объемом поставок и максимальной суммой в 984 миллиона долларов на техническое обслуживание и модернизацию E-4B", — заявил Пентагон.
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Ожидается, что работы пройдут до 24 июня 2037 года.
Ранее в этом месяце РИА Новости выяснило, что ВВС США запросили 2,2 миллиарда долларов на разработку нового самолета Судного дня E-4C, который заменит устаревающий E-4B.
Как и все подобные аппараты, разработка будет защищена от воздействия ядерного взрыва и электромагнитного импульса. На его борту глава Белого дома, министр войны и другие ключевые должностные лица страны смогут руководить войсками в случае уничтожения наземных штабов.
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