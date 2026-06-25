Пентагон заплатит почти миллиард долларов за улучшение самолета Судного дня

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство войны США заключило контракт на модернизацию и обслуживание самолета Судного дня Е-4В.
- Пентагон потратит на это 984 миллиона долларов.
- Работы будут проходить до 24 июня 2037 года.
ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. Министерство войны США потратит почти миллиард долларов на модернизацию и обслуживание самолета Судного дня Е-4В.
"Компания Strategic Mission Systems получила контракт с неопределенным объемом поставок и максимальной суммой в 984 миллиона долларов на техническое обслуживание и модернизацию E-4B", — заявил Пентагон.
Ожидается, что работы пройдут до 24 июня 2037 года.
Ранее в этом месяце РИА Новости выяснило, что ВВС США запросили 2,2 миллиарда долларов на разработку нового самолета Судного дня E-4C, который заменит устаревающий E-4B.
Как и все подобные аппараты, разработка будет защищена от воздействия ядерного взрыва и электромагнитного импульса. На его борту глава Белого дома, министр войны и другие ключевые должностные лица страны смогут руководить войсками в случае уничтожения наземных штабов.